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Гитарист METALLICA не дал Трампу шансов переизбраться В ходе свежего интервью для бразильской радиостанции 89FM A Rádio Rock, гитарист METALLICA Kirk Hammett выразил полную уверенность в том, что нынешний президент США Дональд Трамп не сможет переизбраться на второй срок через четыре года.



"Знаете, я считаю что США ждут очень любопытные четыре года. Но всем чрезмерно истерящим по этому поводу личностям стоит помнить простую вещь - у нас впереди всего четыре года испытыний, не меньше, но и не больше. Я считаю чрезвычайно маловероятным, что Дональду будет по силам избраться на второй срок. Конечно, я не пророк, но... В данной ситуации это и правда нереально. Поживём-увидим!"



Ранее и сам Hammett, и его коллега по METALLICA Lars Ulrich, неоднократно высказывали крайне критические замечания о предвыборной компании Трампа, а последний даже размышлял о выезде из страны в родную Данию в случае победы Дональда на выборах.











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