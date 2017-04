сегодня



EIGHTEEN VISIONS вернулись с новым видео Калифорнийская металкор команда EIGHTEEN VISIONS, спустя десяток лет после распада, объявила о своём возвращении к творческой деятельности, подписала контракт с лейблом Rise Records и опубликовала в сети новый видеоклип на песню "Oath" - его можно просмотреть ниже.



Ожидается, что данный трек войдёт в грядущий новый альбом команды "XVIII", который запланирован к выходу 2 июня. Одна из песен на нём, "Live Again", будет посвящена памяти их бывшего басиста Мика Морриса, который скончался в 2013.



Трек-лист:



01. Crucified

02. The Disease, The Decline, The Wasted Time

03. Underneath My Gun

04. Live Again

05. Laid To Waste In The Shit Of Man

06. Oath

07. Spit

08. Picture Perfect

09. Fake Leather Jacket

10. For This I Sacrifice











