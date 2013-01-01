EIGHTEEN VISIONS вернулись с новым видео

Калифорнийская металкор команда EIGHTEEN VISIONS, спустя десяток лет после распада, объявила о своём возвращении к творческой деятельности, подписала контракт с лейблом Rise Records и опубликовала в сети новый видеоклип на песню "Oath" - его можно просмотреть ниже.
Ожидается, что данный трек войдёт в грядущий новый альбом команды "XVIII", который запланирован к выходу 2 июня. Одна из песен на нём, "Live Again", будет посвящена памяти их бывшего басиста Мика Морриса, который скончался в 2013.
Трек-лист:
01. Crucified
02. The Disease, The Decline, The Wasted Time
03. Underneath My Gun
04. Live Again
05. Laid To Waste In The Shit Of Man
06. Oath
07. Spit
08. Picture Perfect
09. Fake Leather Jacket
10. For This I Sacrifice
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