Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [51]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [28]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [26]
*RAINBOW записали две новые песни в студии [20]
*
[= ||| все новости группы



*Eighteen Visions*



21 апр 2017 : 		 EIGHTEEN VISIONS вернулись с новым видео

4 июн 2013 : 		 Умер басист EIGHTEEN VISIONS

| - |
|||| сегодня

EIGHTEEN VISIONS вернулись с новым видео

*
zoom
*
* *
Калифорнийская металкор команда EIGHTEEN VISIONS, спустя десяток лет после распада, объявила о своём возвращении к творческой деятельности, подписала контракт с лейблом Rise Records и опубликовала в сети новый видеоклип на песню "Oath" - его можно просмотреть ниже.

Ожидается, что данный трек войдёт в грядущий новый альбом команды "XVIII", который запланирован к выходу 2 июня. Одна из песен на нём, "Live Again", будет посвящена памяти их бывшего басиста Мика Морриса, который скончался в 2013.

Трек-лист:

01. Crucified
02. The Disease, The Decline, The Wasted Time
03. Underneath My Gun
04. Live Again
05. Laid To Waste In The Shit Of Man
06. Oath
07. Spit
08. Picture Perfect
09. Fake Leather Jacket
10. For This I Sacrifice

EIGHTEEN VISIONS Signs With RISE RECORDS, Releases 'Oath' Video

eighteenvisions-xviii




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 106

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Adam Gontier Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом