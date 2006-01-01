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В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P. METAL CHURCH, недавно расставшиеся с долговременным барабанщиком Jeff Plate'ом, назвали имя его преемника.



"Поскольку нам задают чрезвычайно много разумных вопросов по поводу личности барабанщика, который будет играть с нами грядущие летние концерты, мы решили дать вам окончательный ответ - им станет бывший ударник W.A.S.P. Stet Howland!"



Комментирует сам Stet:



"Всем привет! Я чрезвычайно горд подтвердить, что теперь являюсь барабанщиком одной из своих любимейших металлических команд - METAL CHURCH!



Со мной связался мой хороший друг, их басист Steve Unger, и рассказал о сложной ситуации с уходом Jeff'a. В общем, мы достаточно быстро договорились, а я чрезвычайно рад представившейся мне возможности. Ну а дальше был полёт в Сиэтл и новое знакомство с ребятами в режиме джем-сессии. Хочу заметить, что с первой до последней песни сета с наших лиц не сходили улыбки - все сработались со мной просто прекрасно!"









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