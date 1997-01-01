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*Alcest*



21 апр 2017 : 		 Видео полного выступления ALCEST

24 сен 2016 : 		 Новая песня ALCEST

22 апр 2016 : 		 Новый альбом ALCEST выйдет осенью

9 июн 2014 : 		 ALCEST приветствуют украинских фэнов

30 ноя 2013 : 		 Новое видео ALCEST

13 ноя 2013 : 		 Новый альбом ALCEST выйдет в январе

25 май 2013 : 		 ALCEST завершили сведение

10 мар 2013 : 		 ALCEST работают над новым альбом

19 янв 2013 : 		 Вокалист Slowdive на новом альбоме ALCEST

9 янв 2013 : 		 Вокалистка PROMISE AND THE MONSTER на новом альбоме ALCEST

6 дек 2012 : 		 Запись с BBC ALCEST выйдет в декабре

1 авг 2012 : 		 ALCEST о записи

18 май 2012 : 		 Новое видео ALCEST

25 дек 2011 : 		 Фрагмент нового альбома ALCEST

2 дек 2011 : 		 Новое видео ALCEST

14 ноя 2011 : 		 Обложка винилового издания нового альбома ALCEST

10 ноя 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ALCEST

9 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома ALCEST

4 ноя 2011 : 		 Обложка нового сингла ALCEST

3 ноя 2011 : 		 Трейлер нового сингла ALCEST

6 авг 2011 : 		 Название нового альбома ALCEST

20 июл 2010 : 		 ALCEST работают над новым альбомом

30 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома ALCEST

26 мар 2007 : 		 ALCEST подписали контракт с PROPHECY PRODUCTIONS

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Видео полного выступления ALCEST

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Профессиональная видеозапись полного выступления ALCEST, что состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2016, была выложена в сеть и доступна к просмотру ниже.

Сет-лист:

“Ecailles de Lune Pt. 1”
“Ecailles de Lune Pt. 2”
“Autre Temps”
“Percées de Lumière”
“La ou naissent les Couleurs nouvelles”

ALCEST Live At Wacken Open Air 2016; Video Of Full Performance Streaming



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