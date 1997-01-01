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Видео полного выступления
ALCEST
Профессиональная видеозапись полного выступления ALCEST, что состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2016, была выложена в сеть и доступна к просмотру ниже.
Сет-лист:
“Ecailles de Lune Pt. 1”
“Ecailles de Lune Pt. 2”
“Autre Temps”
“Percées de Lumière”
“La ou naissent les Couleurs nouvelles”
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).