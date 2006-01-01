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*Cult of Luna*



21 апр 2017 : 		 Тизер нового релиза CULT OF LUNA

12 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

18 фев 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CULT OF LUNA

22 янв 2017 : 		 Трейлер нового релиза CULT OF LUNA

27 сен 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

30 июн 2016 : 		 Новое видео CULT OF LUNA & JULIE CHRISTMAS

7 апр 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 мар 2016 : 		 Переиздание CULT OF LUNA выйдет на виниле

12 фев 2016 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

2 фев 2016 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в апреле

23 дек 2013 : 		 CULT OF LUNA: «Мы не развалились»

16 сен 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA доступен для прослушивания

7 сен 2013 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

14 авг 2013 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в сентябре

24 май 2013 : 		 Justin Broadrick пересвел 18-минутный эпик CULT OF LUNA

9 мар 2013 : 		 Акустическое видео от CULT OF LUNA

8 фев 2013 : 		 Новое видео CULT OF LUNA

8 фев 2013 : 		 Видео с выступления CULT OF LUNA

3 дек 2012 : 		 Новая песня CULT OF LUNA

20 ноя 2012 : 		 Трек-лист нового альбома CULT OF LUNA

5 ноя 2012 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в январе

6 окт 2012 : 		 Новый альбом CULT OF LUNA выйдет в 2013 году

2 янв 2011 : 		 CULT OF LUNA работают над новым альбомом

9 мар 2010 : 		 Видео таллинского концерта CULT OF LUNA опубликовано в сети целиком

26 янв 2010 : 		 Первые два альбома CULT OF LUNA будут переизданы на виниле

20 янв 2010 : 		 CULT OF LUNA опубликовали обложку книги "Eviga Riket"

5 окт 2009 : 		 CULT OF LUNA готовятся к студии

10 мар 2009 : 		 CULT OF LUNA : семплы нового DVD

3 мар 2009 : 		 Выход DVD CULT OF LUNA отложен

21 янв 2009 : 		 CULT OF LUNA: превью нового DVD в сети

7 янв 2009 : 		 CULT OF LUNA объявили название нового DVD

4 апр 2008 : 		 CULT OF LUNA закончили работу над новым альбомом

3 мар 2008 : 		 CULT OF LUNA начали записывать новый альбом

3 ноя 2006 : 		 Видео CULT OF LUNA "Back To Chapel Town" в сети

28 авг 2006 : 		 CULT OF LUNA выложили в сети эксклюзивную песню

6 фев 2006 : 		 CULT OF LUNA завершили работу над новым альбомом

16 сен 2002 : 		 Новости от CULT OF LUNA

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Тизер нового релиза CULT OF LUNA

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Официальный тизер концертного CD/DVD релиза CULT OF LUNA "Years In A Day", выход которого намечен на сегодня, 21 апреля, доступен для просмотра ниже.

CULT OF LUNA Launch New Teaser Video For Years In A Day Live Release







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