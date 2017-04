сегодня



Анимационное видео IRON MAIDEN Бразильский аниматор Val Andrade, ранее уже создававший многие анимационные видео на творчество IRON MAIDEN, опубликовал новую работу — на этот раз на композицию "From Here To Eternity", её можно оценить ниже.















+4 -1



просмотров: 508