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MEGADETH репетируют перед гастролями Гитарист MEGADETH Kiko Loureiro опубликовал небольшое видео с репетиций группы перед грядущими гастролями в рамках "2017 Dystopia World Tour", в ходе которого музыканты заглянут и в Москву.







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