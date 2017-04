сегодня



Фрагмент нового DVD DIMMU BORGIR Исполнение композиции "Progenies Of The Great Apocalypse" из нового концертного релиза DIMMU BORGIR "Forces Of The Northern Night", выход которого намечен на двадцать восьмое апреля на Nuclear Blast, доступно для просмотра ниже.























