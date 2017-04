сегодня



Новая песня MERRIMACK "The Falsified Son", новая песня MERRIMACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы "Omegaphilia", выход которого запланирован на девятое июня на Season Of Mist.



Трек-лист:



“Cauterizing Cosmos”

“The Falsified Son”

“Apophatic Weaponry”

“Gutters of Pain”

“Sights in the Abysmal Lure”

“Cesspool Coronation”

“At the Vanguard of Deception”















+1 -1



просмотров: 151