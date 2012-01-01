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*Merrimack*



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Новая песня MERRIMACK

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"The Falsified Son", новая песня MERRIMACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы "Omegaphilia", выход которого запланирован на девятое июня на Season Of Mist.

Трек-лист:

“Cauterizing Cosmos”
“The Falsified Son”
“Apophatic Weaponry”
“Gutters of Pain”
“Sights in the Abysmal Lure”
“Cesspool Coronation”
“At the Vanguard of Deception”

MERRIMACK Streaming New Track вЂњThe Falsified SonвЂќ






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