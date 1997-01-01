Новая песня ROGER WATERS

Бывший музыкант PINK FLOYD Roger Waters анонсировал выход своего первого полноценного сольного рок-альбома за последние двадцать пять лет. Пластинка, получившая название "Is This The Life We Really Want?", увидит свет 2 июня на лейбле Columbia Records.
Первый сингл с этого диска, “Smell The Roses”, можно прослушать ниже. Также ниже располагается серия видео-трейлеров к пластинке.
vairagya77
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