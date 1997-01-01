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*Roger Waters*



21 апр 2017 : 		 Новая песня ROGER WATERS

20 апр 2017 : 		 ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне

23 янв 2017 : 		 Концертное видео ROGER WATERS

22 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ROGER WATERS

22 июл 2015 : 		 Новое видео ROGER WATERS

10 июл 2015 : 		 Трейлер нового фильма ROGER WATERS

24 июн 2015 : 		 Фильм ROGER'a WATERS'a "The Wall" будет показан в сентябре

7 май 2015 : 		 ROGER WATERS «в ярости от современной музыкальной индустрии»

5 авг 2013 : 		 Открытое письмо ROGER'а WATERS'а

30 июл 2013 : 		 DAVID DRAIMAN требует извинений за антисемитскую символику на концерте ROGER'a WATERS’a

23 мар 2013 : 		 ROGER WATERS вновь призвал мир к установлению культурной блокады для Израиля

9 ноя 2012 : 		 ROGER WATERS собирается выпустить новый альбом

29 дек 2011 : 		 ROGER WATERS о туре "The Wall"

15 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR и ROGER WATERS: профессиональное видео

13 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR присоединился на сцене к ROGER'y WATERS'y

28 май 2010 : 		 Roger Waters исполнит альбом "The Wall" целиком

11 сен 2002 : 		 Roger Waters возвращается на сцену

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Новая песня ROGER WATERS

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Бывший музыкант PINK FLOYD Roger Waters анонсировал выход своего первого полноценного сольного рок-альбома за последние двадцать пять лет. Пластинка, получившая название "Is This The Life We Really Want?", увидит свет 2 июня на лейбле Columbia Records.

Первый сингл с этого диска, “Smell The Roses”, можно прослушать ниже. Также ниже располагается серия видео-трейлеров к пластинке.

PINK FLOYD Legend ROGER WATERS To Release Is This The Life We Really Want? Album In June; Us + Them North American Tour To Launch In May














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

vairagya77
21 апр 2017, 19:11		Класс ! Вещь словно из Animals


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