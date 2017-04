21 апр 2017



Первый сольник REX BROWN увидит свет в июле Бывший басист PANTERA и DOWN Rex Brown объявил о выходе своего первого сольного альбома, получившего название "Smoke On This", 28 июля на лейбле Entertainment One (eOne). Песни на этом диске станут первым случаем в карьере Brown'а, когда он выступит в роли гитариста и вокалиста, а музыка будет выдержана в духе классического southern rock'a 70-ых.



Официальное видео с текстом к новой песне "Crossing Lines" можно просмотреть ниже.











