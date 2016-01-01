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*Rex Brown*



21 апр 2017 : 		 Первый сольник REX BROWN увидит свет в июле

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6 ноя 2016 : 		 REX BROWN завершил запись

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|||| 21 апр 2017

Первый сольник REX BROWN увидит свет в июле

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Бывший басист PANTERA и DOWN Rex Brown объявил о выходе своего первого сольного альбома, получившего название "Smoke On This", 28 июля на лейбле Entertainment One (eOne). Песни на этом диске станут первым случаем в карьере Brown'а, когда он выступит в роли гитариста и вокалиста, а музыка будет выдержана в духе классического southern rock'a 70-ых.

Официальное видео с текстом к новой песне "Crossing Lines" можно просмотреть ниже.

Former PANTERA Bassist REX BROWN To Release 'Smoke On This' Solo Album In July; Lyric Video For 'Crossing Lines' Song

RexBrown_SmokeOnThisCover




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