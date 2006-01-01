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Сольная песня от бывшего вокалиста QUIET RIOT Вокалист Seann Nicols (a.k.a. Sheldon Tarsha), бывший фронтмен QUIET RIOT и нынешний участник Bobby Blotzer's RATT, опубликовал в сети свой сольный сингл "Road Rage" - официальное видео с текстом для него можно оценить ниже.











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