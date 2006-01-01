"Devil On Hwy 9", новая песня DANZIG, доступна к прослушиванию ниже. Этот трек взят из первого за последние семь лет полноценного студийного альбома музыканта, "Black Laden Crown", выход которого состоится 26 мая на лейбле AFM Records (Европа) /Nuclear Blast Entertainment (Северная Америка).
Трек-лист:
01. Black Laden Crown
02. Eyes Ripping Fire
03. Devil On Hwy 9
04. Last Ride
05. The Witching Hour
06. But A Nightmare
07. Skulls & Daisies
09. Blackness Falls
09. Pull The Sun
Waсhturm
Reflection
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