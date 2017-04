21 апр 2017



Новая песня DANZIG "Devil On Hwy 9", новая песня DANZIG, доступна к прослушиванию ниже. Этот трек взят из первого за последние семь лет полноценного студийного альбома музыканта, "Black Laden Crown", выход которого состоится 26 мая на лейбле AFM Records (Европа) /Nuclear Blast Entertainment (Северная Америка).



Трек-лист:



01. Black Laden Crown

02. Eyes Ripping Fire

03. Devil On Hwy 9

04. Last Ride

05. The Witching Hour

06. But A Nightmare

07. Skulls & Daisies

09. Blackness Falls

09. Pull The Sun











