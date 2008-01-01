21 апр 2017



Новая песня WARRANT "Perfect", новая песня WARRANT, доступна для прослушивания ниже. Эта вещь взята из альбома "Louder Harder Faster", выход которого намечен на 12 мая на лейбле Frontiers Music Srl.



















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