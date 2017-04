все новости группы







21 апр 2017 : Дебютный альбом LEGIONNAIRE выйдет в мае



сегодня



Дебютный альбом LEGIONNAIRE выйдет в мае Финская команда LEGIONNAIRE, исполняющая олдскульный и эпический хэви-метал, выпустит свой дебютный альбом "Dawn Of Genesis" 26 мая на лейбле Gates Of Hell Records.



Трек-лист:



“Clairvoyance”

“Enigma Of Time”

“Shadow Upon The Metropolis”

“Millennium”

“The Guardian”

“Dawn Of Genesis”

“Black Harbinger”

“Olympian Aegis”



Официальное видео с текстом к композиции “Black Harbinger” можно просмотреть ниже.











