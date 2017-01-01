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Дебютный альбом LEGIONNAIRE выйдет в мае
Финская команда LEGIONNAIRE, исполняющая олдскульный и эпический хэви-метал, выпустит свой дебютный альбом "Dawn Of Genesis" 26 мая на лейбле Gates Of Hell Records.
Трек-лист:
“Clairvoyance”
“Enigma Of Time”
“Shadow Upon The Metropolis”
“Millennium”
“The Guardian”
“Dawn Of Genesis”
“Black Harbinger”
“Olympian Aegis”
Официальное видео с текстом к композиции “Black Harbinger” можно просмотреть ниже.
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