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Тизер к новому альбому STONE SOUR Небольшое тизер-видео к новому альбому STONE SOUR "Hydrograd" было опубликовано группой в сети и доступно к просмотру ниже. Диск должен увидеть свет в конце июня на лейбле Roadrunner.











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