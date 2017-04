сегодня



STYX выпускают первый альбом за последние 14 лет STYX объявили о скором выходе своего первого студийного альбома за последние четырнадцать лет. Диск, получивший название "The Mission", должен увидеть свет 16 июня на собственном лейбле музыкантов Alpha Dog 2T/UMe. Пластинка будет являться концептуальным научно-фантастическим альбомом, посвящённым описанию первой человеческой экспедиции на Марс в 2033 году.



Комментирует вокалист коллектива, Tommy Shaw: "Все звёзды наконец-то сошлись для выпуска 'The Mission' и я чрезвычайно горд проделанной работой! У нас получился очень смелый и показательный альбом; я бы даже сказал - лучший со времён выхода 'Pieces Of Eight'".



Трек-лист:



01. Overture

02. Gone Gone Gone

03. Hundred Million Miles From Home

04. Trouble At The Big Show

05. Locomotive

06. Radio Silence

07. The Greater Good

08. Time May Bend

09. Ten Thousand Ways To Be Wrong

10. Red Storm

11. All Systems Stable

12. Khedive

13. The Outpost

14. Mission to Mars



Видеоклип на первый сингл с нового диска, композицию "Gone Gone Gone", можно просмотреть ниже.











