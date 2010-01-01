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STYX выпускают первый альбом за последние 14 лет

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STYX объявили о скором выходе своего первого студийного альбома за последние четырнадцать лет. Диск, получивший название "The Mission", должен увидеть свет 16 июня на собственном лейбле музыкантов Alpha Dog 2T/UMe. Пластинка будет являться концептуальным научно-фантастическим альбомом, посвящённым описанию первой человеческой экспедиции на Марс в 2033 году.

Комментирует вокалист коллектива, Tommy Shaw: "Все звёзды наконец-то сошлись для выпуска 'The Mission' и я чрезвычайно горд проделанной работой! У нас получился очень смелый и показательный альбом; я бы даже сказал - лучший со времён выхода 'Pieces Of Eight'".

Трек-лист:

01. Overture
02. Gone Gone Gone
03. Hundred Million Miles From Home
04. Trouble At The Big Show
05. Locomotive
06. Radio Silence
07. The Greater Good
08. Time May Bend
09. Ten Thousand Ways To Be Wrong
10. Red Storm
11. All Systems Stable
12. Khedive
13. The Outpost
14. Mission to Mars

Видеоклип на первый сингл с нового диска, композицию "Gone Gone Gone", можно просмотреть ниже.

STYX To Release First Studio Album In 14 Years, 'The Mission'

styxthemissioncd




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