сегодня



Новое видео FIRE FROM THE GODS “The Voiceless”, новое видео FIRE FROM THE GODS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома команды, “Narrative Retold“, выход которого намечен на 19 мая на лейбле Rise Records. Продюсированим диска занимался фронтмен KORN Jonathan Davis.











