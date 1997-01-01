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*Wolverine*



22 апр 2017 : 		 Новое видео WOLVERINE

3 июл 2016 : 		 Новый альбом WOLVERINE доступен для прослушивания

26 июн 2016 : 		 Новая песня WOLVERINE

26 май 2016 : 		 Новое видео WOLVERINE

4 май 2016 : 		 Новое видео WOLVERINE

22 апр 2016 : 		 Трейлер нового альбома WOLVERINE

29 мар 2016 : 		 Новый альбом WOLVERINE выйдет летом

24 мар 2011 : 		 E-Card от WOLVERINE

2 фев 2011 : 		 Детали нового альбома WOLVERINE

31 дек 2010 : 		 WOLVERINE объясняют задержку с выходом альбома

30 авг 2010 : 		 WOLVERINE завешили сведение альбома

12 авг 2010 : 		 Сведением альбома WOLVERINE будет заниматься Jacob Hansen

8 июл 2010 : 		 WOLVERINE закончили запись вокала

1 июл 2010 : 		 WOLVERINE о новом альбоме

6 мар 2010 : 		 WOLVERINE начали запись нового альбома

2 мар 2009 : 		 WOLVERINE обнародовали название нового альбома

31 дек 2008 : 		 WOLVERINE продолжили работу над новым диском

24 дек 2007 : 		 WOLVERINE сочиняют новый материал

2 дек 2006 : 		 WOLVERINE начали сочинять материал для нового альбома

29 апр 2006 : 		 В WOLVERINE сменились клавишники

1 апр 2006 : 		 WOLVERINE: релиз нового альбома

7 мар 2006 : 		 WOLVERINE подписались на Candlelight Records

3 авг 2005 : 		 WOLVERINE завершили запись нового альбома

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Новое видео WOLVERINE

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“Pledge”, новое видео WOLVERINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из последнего альбома группы, "Machina Viva", выход которого состоялся прошлым летом.

WOLVERINE Premieres вЂњPledgeвЂќ Music Video; Headlining European Tour Begins Next Week




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