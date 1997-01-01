Фраза, имя группы
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все новости группы
Wolverine
22 апр 2017
:
Новое видео WOLVERINE
3 июл 2016
:
Новый альбом WOLVERINE доступен для прослушивания
26 июн 2016
:
Новая песня WOLVERINE
26 май 2016
:
Новое видео WOLVERINE
4 май 2016
:
Новое видео WOLVERINE
22 апр 2016
:
Трейлер нового альбома WOLVERINE
29 мар 2016
:
Новый альбом WOLVERINE выйдет летом
24 мар 2011
:
E-Card от WOLVERINE
2 фев 2011
:
Детали нового альбома WOLVERINE
31 дек 2010
:
WOLVERINE объясняют задержку с выходом альбома
30 авг 2010
:
WOLVERINE завешили сведение альбома
12 авг 2010
:
Сведением альбома WOLVERINE будет заниматься Jacob Hansen
8 июл 2010
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WOLVERINE закончили запись вокала
1 июл 2010
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WOLVERINE о новом альбоме
6 мар 2010
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WOLVERINE начали запись нового альбома
2 мар 2009
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WOLVERINE обнародовали название нового альбома
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2 дек 2006
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В WOLVERINE сменились клавишники
1 апр 2006
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WOLVERINE: релиз нового альбома
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WOLVERINE подписались на Candlelight Records
3 авг 2005
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WOLVERINE завершили запись нового альбома
сегодня
Новое видео
WOLVERINE
“Pledge”, новое видео WOLVERINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из последнего альбома группы, "Machina Viva", выход которого состоялся прошлым летом.
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1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).