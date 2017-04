все новости группы







22 апр 2017 : Новое видео BLACKTOP MOJO



Новое видео BLACKTOP MOJO Southern rock команда из Техаса, BLACKTOP MOJO, опубликовала в сети видеоклип на песню "Where The Wind Blows" - его можно просмотреть ниже. Этот трек взят из последнего альбома группы, "Burn The Ships", увидевшего свет в марте.









