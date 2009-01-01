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Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON Греческое издание "TV War" провело интервью с басистом SABATON Pär Sundström'ом, в ходе которого музыкант ответил на многочисленную критику ценителей хэви-метала по поводу того факта, что в нынешнем туре на "разогреве" у них выступают легендарные ACCEPT.



"Да, я слышал что многие слушатели (однако, хочу отметить, почему-то в основном из совершенно определённых стран) недовольны таким положением вещей. Что мне тут сказать - это печально... Не так давно даже были случаи, когда мы и гитарист ACCEPT Wolf Hoffman давали совместные интервью в одной комнате для раскрутки этих гастролей, а журналисты вообще не стеснялись при Wolf'e называть нас еретиками и богохульниками, якобы посягнувшими на святое...



К счастью, нам не пришлось отвечать на эти глупые обвинения, потому что за нас заступился сам Wolf. Он сказал что-то в духе... 'Ребята, мы добровольно подписали контракт на проведение этих гастролей - нас никто не заставлял! ACCEPT здесь потому, что мы считаем это отличной возможностью представить свою музыку массам! Я хочу играть на разогреве у SABATON; если бы я не хотел, то сидел бы дома! Мы исполним свои песни для молодой аудитории, которая, возможно, после этого начнёт нас слушать. SABATON сейчас популярнее, чем ACCEPT - я принимаю это, как уже свершившийся факт...' Вот как-то так нас защитил Wolf.



Поэтому я реально не вижу проблемы. Для нас хорошо иметь на разогреве такую прекрасную команду, как ACCEPT. Для них хорошо представить свои песни более широкой аудитории. Для поклонников хорошо посмотреть две отличные группы за один концерт. Где здесь сокрыто хоть что-то негативное?



Отвечу заодно и на несколько других вопросов. 'Почему ACCEPT исполняют только десять песен?' Потому что это концерт SABATON и наши фэны были бы разочарованы тем, что кто-то играет дольше нас самих. 'Почему вообще такие легенды как ACCEPT могут открывать наши концерты?' Ну так если эта группа настолько легендарна и великолепна, поддержите их рублём и покупайте альбомы - тогда они станут ещё успешнее нас, и тура в таком ранжире больше не случится!



Так что, в заключение хочу повториться - совместный тур с SABATON это просто хороший шанс для ACCEPT найти новых слушателей. Ведь несмотря на то, что Wolf и его компания значительно старше нас, они до сих пор записывают убойные альбомы и играют крутые шоу. Они вполне заслуживают того, чтобы их услышала более широкая аудитория. Если бы им было неинтересно расширять круг своих поклонников, они бы остались дома и играли чисто для своих фэнов".











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