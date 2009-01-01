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*Sabaton*



23 апр 2017 : 		 Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON

30 мар 2017 : 		 SABATON получили золото и платину

28 фев 2017 : 		 Барабанщик SABATON временно выйдет из состава группы

18 фев 2017 : 		 Бывший гитарист SABATON выпускает сольный альбом

26 янв 2017 : 		 HANNES VAN DAHL не собирается уходить из SABATON после родов Floor

16 окт 2016 : 		 SABATON выпустили новый сингл

16 сен 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 авг 2016 : 		 Успехи в чартах SABATON

25 авг 2016 : 		 SABATON нашли гитариста

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 авг 2016 : 		 Вокалист SABATON об уходе гитариста

6 авг 2016 : 		 Концертное видео SABATON

26 июл 2016 : 		 Из SABATON ушёл гитарист

25 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

15 июл 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

27 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

13 июн 2016 : 		 SABATON представили публике новую песню

10 июн 2016 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 апр 2016 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

10 апр 2016 : 		 Вокалист SABATON сравнил выборы в США с цирком

5 апр 2016 : 		 SABATON работают над концепцией нового альбома

31 мар 2016 : 		 Вокалист SABATON: "То, что ты хороший музыкант, еще не делает тебя хорошим автором"

18 мар 2016 : 		 SABATON отправятся в студию в апреле

26 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

9 фев 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

29 дек 2015 : 		 Лучшее из круиза SABATON

10 дек 2015 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет в марте

8 ноя 2015 : 		 Концертное видео SABATON

21 сен 2015 : 		 Вокалист SABATON проспорил коллегам и должен пройти пешком до следующего выступления

16 авг 2015 : 		 Вокалист SABATON не хочет петь о "пиве, сексе и драконах"

2 авг 2015 : 		 Видео полного выступления SABATON

18 июл 2015 : 		 SABATON снимут выступление для DVD/Blu-Ray

18 июн 2015 : 		 SABATON с оркестром

27 май 2015 : 		 У SABATON отличные идеи для нового альбома

17 май 2015 : 		 Оркестр бразильской армии исполняет SABATON

13 май 2015 : 		 SABATON запустили собственную радиостанцию

23 апр 2015 : 		 Гитарист SABATON выпускает сольную работу

9 апр 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании SABATON

10 мар 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома SABATON

15 дек 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

1 дек 2014 : 		 SABATON открыли тур

28 ноя 2014 : 		 Лучшие моменты круиза SABATON

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

15 окт 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 июн 2014 : 		 Два дня с SABATON

14 май 2014 : 		 Новое видео SABATON

2 май 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

18 апр 2014 : 		 Видео с выступления SABATON

11 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

28 мар 2014 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

16 мар 2014 : 		 SABATON записали кавер-версии METALLICA, BATTLE BEAST, RAUBTIER

6 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома SABATON

5 мар 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале: видео

21 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома SABATON

1 фев 2014 : 		 SABATON выступили в тренажерном зале

11 янв 2014 : 		 Еще одна новая обложка SABATON

9 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2014 : 		 SABATON начали запись

3 дек 2013 : 		 Рассказ о круизе SABATON

27 ноя 2013 : 		 Бывший барабанщик SABATON о своем уходе

22 ноя 2013 : 		 SABATON отыграли первое шоу с новым барабанщиком

21 сен 2013 : 		 Трейлер нового DVD SABATON

16 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

22 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

21 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SABATON

15 авг 2013 : 		 SABATON не пускают в Россию?

31 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SABATON

25 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Москве

23 июл 2013 : 		 DVD/Blu-Ray SABATON выйдет в сентябре

23 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Санкт-Петербурге

20 июл 2013 : 		 Закулисные съемки с выступления SABATON в Швеции

25 мар 2013 : 		 Басист SABATON о новом DVD

29 дек 2012 : 		 Профессиональное видео c выступления SABATON

16 дек 2012 : 		 Последний альбом SABATON выйдет на виниле

7 дек 2012 : 		 Басист SABATON: "бывшие участники ушли из-за потери мотивации"

18 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

27 окт 2012 : 		 Акустика от SABATON

24 окт 2012 : 		 Лондонское шоу SABATON будет снято для DVD

10 сен 2012 : 		 Первый репортаж SABATON о туре 'Swedish Empire Tour'

8 сен 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления SABATON

6 авг 2012 : 		 Видео с выступления SABATON

15 июл 2012 : 		 Видео полного концерта SABATON

6 июл 2012 : 		 'Swedish Empire' от SABATON

19 июн 2012 : 		 Видео с выступления SABATON на фестивале METALTOWN

22 май 2012 : 		 Концертное видео из тура по США от SABATON

10 май 2012 : 		 Видео с текстом от SABATON

10 май 2012 : 		 Новая песня SABATON

18 апр 2012 : 		 SABATON выступили в новом составе

6 апр 2012 : 		 Официальное видео с текстом от SABATON

4 апр 2012 : 		 Новая песня SABATON

2 апр 2012 : 		 SABATON объявили новый состав

31 мар 2012 : 		 SABATON подтвердили смену состава

26 мар 2012 : 		 В SABATON грядет смена состава?

6 мар 2012 : 		 Новый альбом SABATON будет на шведском и английском

16 фев 2012 : 		 Детали нового альбома SABATON

4 янв 2012 : 		 Видео с записи альбома SABATON

2 янв 2012 : 		 Новый альбом SABATON выйдет в мае

20 авг 2011 : 		 Рабочее название нового альбома SABATON

23 июл 2011 : 		 SABATON выступили вместе с UDO

18 июн 2011 : 		 Трек-лист концертного релиза SABATON

11 июн 2011 : 		 SABATON выпустят концертный альбом в августе

25 май 2011 : 		 Новое видео SABATON

20 мар 2011 : 		 Барабанщик SABATON вынужден пропустить тур

11 янв 2011 : 		 Басист DRAGONFORCE поедет в тур с SABATON

3 сен 2010 : 		 Бэк-каталог SABATON будет переиздан

4 авг 2010 : 		 Новое видео SABATON

26 июл 2010 : 		 SABATON сняли очередное видео

17 июн 2010 : 		 Видео SABATON с фестиваля Sweden Rock

15 май 2010 : 		 Новый альбом SABATON доступен для прослушивания

13 май 2010 : 		 Новая песня SABATON

21 апр 2010 : 		 Новая песня SABATON

25 мар 2010 : 		 Новый трек SABATON доступен для прослушивания

24 дек 2009 : 		 Обложка и название нового альбома SABATON

22 ноя 2009 : 		 SABATON подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

24 фев 2009 : 		 Новое видео SABATON

7 июн 2008 : 		 SABATON : видео "Cliffs of Gallipoli" в сети

23 май 2008 : 		 Полная версия нового альбома SABATON в сети

12 май 2008 : 		 Новая песня от SABATON

23 мар 2008 : 		 Обложка нового альбома SABATON

4 янв 2008 : 		 SABATON отправляются в студию

9 янв 2007 : 		 Дебютный альбом SABATON наконец-то увидит свет

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Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON

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Греческое издание "TV War" провело интервью с басистом SABATON Pär Sundström'ом, в ходе которого музыкант ответил на многочисленную критику ценителей хэви-метала по поводу того факта, что в нынешнем туре на "разогреве" у них выступают легендарные ACCEPT.

"Да, я слышал что многие слушатели (однако, хочу отметить, почему-то в основном из совершенно определённых стран) недовольны таким положением вещей. Что мне тут сказать - это печально... Не так давно даже были случаи, когда мы и гитарист ACCEPT Wolf Hoffman давали совместные интервью в одной комнате для раскрутки этих гастролей, а журналисты вообще не стеснялись при Wolf'e называть нас еретиками и богохульниками, якобы посягнувшими на святое...

К счастью, нам не пришлось отвечать на эти глупые обвинения, потому что за нас заступился сам Wolf. Он сказал что-то в духе... 'Ребята, мы добровольно подписали контракт на проведение этих гастролей - нас никто не заставлял! ACCEPT здесь потому, что мы считаем это отличной возможностью представить свою музыку массам! Я хочу играть на разогреве у SABATON; если бы я не хотел, то сидел бы дома! Мы исполним свои песни для молодой аудитории, которая, возможно, после этого начнёт нас слушать. SABATON сейчас популярнее, чем ACCEPT - я принимаю это, как уже свершившийся факт...' Вот как-то так нас защитил Wolf.

Поэтому я реально не вижу проблемы. Для нас хорошо иметь на разогреве такую прекрасную команду, как ACCEPT. Для них хорошо представить свои песни более широкой аудитории. Для поклонников хорошо посмотреть две отличные группы за один концерт. Где здесь сокрыто хоть что-то негативное?

Отвечу заодно и на несколько других вопросов. 'Почему ACCEPT исполняют только десять песен?' Потому что это концерт SABATON и наши фэны были бы разочарованы тем, что кто-то играет дольше нас самих. 'Почему вообще такие легенды как ACCEPT могут открывать наши концерты?' Ну так если эта группа настолько легендарна и великолепна, поддержите их рублём и покупайте альбомы - тогда они станут ещё успешнее нас, и тура в таком ранжире больше не случится!

Так что, в заключение хочу повториться - совместный тур с SABATON это просто хороший шанс для ACCEPT найти новых слушателей. Ведь несмотря на то, что Wolf и его компания значительно старше нас, они до сих пор записывают убойные альбомы и играют крутые шоу. Они вполне заслуживают того, чтобы их услышала более широкая аудитория. Если бы им было неинтересно расширять круг своих поклонников, они бы остались дома и играли чисто для своих фэнов".

PГ„R SUNDSTRГ–M Says Some European Journalists Called SABATON 'Heretics' For Headlining Over ACCEPT

sabatonacceptgreeceposter2017




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Altair21
23 апр 2017, 14:49		Ну там им и место по правде говоря. Хотя что тех, что других я слушал откровенно мало, если признаться

antoner
23 апр 2017, 15:04		типа новая мода....скоро будет хэлловин на разогреве у хаммерфал

Pandem Light
23 апр 2017, 15:14		Хорошо сказано, мол, если они для вас такие легендарные, то лучше бы поддержали своих легенд, вместо того, чтобы просто "гордиться".

Reflection
23 апр 2017, 15:22		Это да. Вот недавно новость была о платине и золоте от Sabaton. От Accept такого не слышно.

Wreck71
23 апр 2017, 15:53		Заинтересовало,не нашёл в оригинале про рубли,так что РФ и РБ не подразумеваются! Интересно, как у нас в А2 ,сравнить сколько народу было на тех и на других. В ноябре '16 народу на Accept было много.

Wreck71
23 апр 2017, 15:55		Sorry,'15.!

r2d2
23 апр 2017, 16:05		Всегда нравится, когда фигня выступает после того, на кого я пришел. В этом плане наши ария/кипеловы фесты хороши.

RomV
23 апр 2017, 16:27		Что-то не помню, чтоб Вольф так говорил, а вот помню, он сказал, что это мини тур для разогревки перед выходом нового альбома и полномасштабного сольного турне где будет уже всё, полный сет и очень крутое шоу. Так сказать, чтобы быть в форме.

Flashback
23 апр 2017, 16:50		Ничёси, какая паверная ёбань сегодня популярна!

Deze
23 апр 2017, 16:52		На самом деле обе группы не бог весть что. Но если выбирать, то Сабатон выше, ибо они хотя бы по-хитовее.


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