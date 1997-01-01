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ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT В ходе интервью для издания Music Choice, лидер BODY COUNT Ice-T рассказал каким образом фронтмен MEGADETH Dave Mustaine записал гостевой вокал для свежего альбома группы, "Bloodlust".



"Поясняю за расклад... Двадцать лет назад, когда группировка BODY COUNT только начинала свой путь, мы сразу подняли нехилый хайп. Как только стало ясно, что эти ниггеры не шутят и серьёзно валят метальчик, то все заметные пацаны из металлического мира захотели стать нашими братанами. Кенты типа SLAYER, да и многие другие… Они всегда говорили мне при встрече: 'Йо, Ice, ты замесно отовариваешьI Это реальный подгон, а не фуфел какой! Если будет нужна белая задница в студии, то звони, не будь ветошью!'



И вот одним из первейших таких кентов был Dave Mustaine. Я даже припоминаю, как услышал звон о нём! Я тогда зачитал свой кругляш 'Original Gangster', а у него на какой-то телесходке спросили: 'Dave, а какие твои пять любимых альбомов в этом году?' А он такой берёт и смело выступает: ''O.G.', 'O.G.', 'O.G.', 'O.G.' и 'O.G.'!' Я прямо чуть пушку не выронил от удивления! Думаю, ну всё, эту белую мазафаку надо респектнуть. И скоро мы увиделись по случаю, где я выразил и ему, и MEGADETH, реальную братанскую уважуху. Короче, с тех пор мы стали корешами, но на районе много забот, никак не получалось сработаться вместе. И вот в этом году я наконец набрал его, говорю: 'Мы идём на дело в студию', и он, мужик, ответил за базар, сразу смекнул в корень: 'Что приносить?' Поэтому первый голос, что вы слышите врубая на бумбоксе свежий BODY COUNT - это мой белый брат, Dave Mustaine!"















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