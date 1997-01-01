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*Body Count*



23 апр 2017 : 		 ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT

25 мар 2017 : 		 Новое видео BODY COUNT

21 мар 2017 : 		 Гитарист BODY COUNT критикует Дональда Трампа

11 мар 2017 : 		 Новая песня BODY COUNT

2 мар 2017 : 		 Сэмплы с нового альбома BODY COUNT

1 мар 2017 : 		 ICE-T о выступлении METALLICA с LADY GAGA

18 фев 2017 : 		 Новое видео BODY COUNT

8 фев 2017 : 		 BODY COUNT записали кавер-версии SLAYER

7 фев 2017 : 		 Новый альбом BODY COUNT выйдет весной

13 янв 2017 : 		 Лидер MEGADETH на новом альбоме BODY COUNT

16 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA на новом альбоме BODY COUNT

6 июл 2016 : 		 BODY COUNT исполняют SLAYER

29 июн 2016 : 		 Новый альбом BODY COUNT выйдет в 2017

17 июн 2016 : 		 BODY COUNT на CENTURY MEDIA

10 июн 2015 : 		 Видео с выступления BODY COUNT

23 янв 2015 : 		 Кавер-версия SUICIDAL TENDENCIES от BODY COUNT

15 июн 2014 : 		 BODY COUNT в 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

10 июн 2014 : 		 Новая песня BODY COUNT

4 июн 2014 : 		 Новая песня BODY COUNT

22 май 2014 : 		 Новое видео BODY COUNT

13 май 2014 : 		 Новая песня BODY COUNT

6 май 2014 : 		 Новый альбом BODY COUNT будет «брутальным»

28 ноя 2013 : 		 ICE-T начал запись вокала для BODY COUNT

16 апр 2013 : 		 BODY COUNT начнут запись в мае

15 дек 2012 : 		 Название нового альбома BODY COUNT

11 дек 2012 : 		 BODY COUNT на SUMERIAN RECORDS

10 сен 2009 : 		 BODY COUNT возвращаются

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ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT

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В ходе интервью для издания Music Choice, лидер BODY COUNT Ice-T рассказал каким образом фронтмен MEGADETH Dave Mustaine записал гостевой вокал для свежего альбома группы, "Bloodlust".

"Поясняю за расклад... Двадцать лет назад, когда группировка BODY COUNT только начинала свой путь, мы сразу подняли нехилый хайп. Как только стало ясно, что эти ниггеры не шутят и серьёзно валят метальчик, то все заметные пацаны из металлического мира захотели стать нашими братанами. Кенты типа SLAYER, да и многие другие… Они всегда говорили мне при встрече: 'Йо, Ice, ты замесно отовариваешьI Это реальный подгон, а не фуфел какой! Если будет нужна белая задница в студии, то звони, не будь ветошью!'

И вот одним из первейших таких кентов был Dave Mustaine. Я даже припоминаю, как услышал звон о нём! Я тогда зачитал свой кругляш 'Original Gangster', а у него на какой-то телесходке спросили: 'Dave, а какие твои пять любимых альбомов в этом году?' А он такой берёт и смело выступает: ''O.G.', 'O.G.', 'O.G.', 'O.G.' и 'O.G.'!' Я прямо чуть пушку не выронил от удивления! Думаю, ну всё, эту белую мазафаку надо респектнуть. И скоро мы увиделись по случаю, где я выразил и ему, и MEGADETH, реальную братанскую уважуху. Короче, с тех пор мы стали корешами, но на районе много забот, никак не получалось сработаться вместе. И вот в этом году я наконец набрал его, говорю: 'Мы идём на дело в студию', и он, мужик, ответил за базар, сразу смекнул в корень: 'Что приносить?' Поэтому первый голос, что вы слышите врубая на бумбоксе свежий BODY COUNT - это мой белый брат, Dave Mustaine!"

ICE-T Talks Friendship With MEGADETH's DAVE MUSTAINE (Video)

bodycountbloodlustcd






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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Reflection
23 апр 2017, 11:50		Респект и уважуха от ровных кентов за перевод Ice-T.

HELLECTOR
23 апр 2017, 12:07		Да, реально замесно отоварилиI Это реальный подгон, а не фуфел какой.

Frostauskas
23 апр 2017, 12:16		Иисус вас всех любит)))

Anders_Friden
23 апр 2017, 12:17		Реально пояснил.

Kliops144
23 апр 2017, 12:40		Лайканул за перевод.

grgr
23 апр 2017, 13:43		Мастейн, конечно, фуфел, без базара, но транслейт зачОтный.

Thrashold
23 апр 2017, 13:46		Самое интересное, что в интервью он довольно цивильно говорил. Всю эту нигерскую поебень добавил переводчик

Moomrick
23 апр 2017, 14:07		Интересно, что за умственно неполноценный сидит в редакции? Надо быть на редкость лишенным вкуса, чтобы подобный бред пропускать в публикацию...

Jeff
23 апр 2017, 14:07		Так перевести еще уметь нужно. Хорошо бы такого переводчика Пауку найти. Ведь реально не понимаешь, что он несет постоянно.

R0ck_N_R0lla
23 апр 2017, 14:16		это точно не интервью с Лесоповалом?

vs918
23 апр 2017, 16:00		R0ck_N_R0lla ------ НЕ.. это Респектующий НИга!!

Sting
23 апр 2017, 16:35		Отличный перевод) Я вот например даже не в курсах был за некий BODY COUNT, но после этой мазафака-статейки навалил себе пару альбомчиков в уши, для духовного обогащения так сказать)

da771
23 апр 2017, 18:21		От души почитал !!!!)))


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