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MIKE PORTNOY ждёт приглашения от DREAM THEATER В хоже свежего интервью для TNT Radio Rock, бывший барабанщик DREAM THEATER Mike Portnoy опроверг недавнее замечание своих бывших коллег о том, что он якобы "слишком занят", чтобы хотя бы в качестве гостя зайти поиграть на каком-либо концерте коллектива в рамках их текущего юбилейного тура.



"Мне кажется, что Petrucci и Rudess просто пошутили... Я не слишком занят - это лишь чьи-то гнусные инсинуации! У меня найдётся время для любого музыканта, с кем я когда-либо сотрудничал в прошлом.



Вообще, мне удалось сохранить достаточно хорошие отношения и с John'ом Petrucci, и с Jordan Rudess'ом - мы периодически поддерживаем контакт и остаёмся друзьями. Что же касается двух других членов DREAM THEATER... С момента расставания я практически ни слова от них не слышал. И не думайте, что я не пытался!



Но, в любом случае, у меня остались самые тёплые воспоминания о наших совместных творческих деньках и они навсегда останутся огромной частью моей жизни. Поэтому, повторюсь, я не 'слишком занят' - я всегда смогу найти подходящее время для любого, кто в этом заинтересован... Не забывайте, что я являюсь членом уже восьмидесяти семи групп, так что составление рабочих графиков и поиск свободных окон - мой конёк!



Меня просто никто не приглашал... Всё, что мне нужно - это приглашение. Его не поступало. Мяч на их половине корта..."











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