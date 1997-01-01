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JIZZY PEARL записывает сольник в духе LOVE/HATE Бывший фронтмен LOVE/HATE и QUIET RIOT Jizzy Pearl возобновил работу над своим новым сольным альбомом, который должен увидеть свет на лейбле Frontiers Music Srl.



Сообщается, что к процессу его записи присоединился бывший гитарист LOVE/HATE Darren Householder, поэтому, по словам самого Jizzy, диск получится весьма в духе его прошлой команды. Также в создании свежих песен принимают участие барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), гитарист Mike Szuter (MAGNA-FI) и басист/клавишник Mark "Muddy" Dutton.











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