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*Jizzy Pearl*



24 апр 2017 : 		 JIZZY PEARL записывает сольник в духе LOVE/HATE

18 окт 2016 : 		 Бывший вокалист LOVE/HATE и QUIET RIOT на Frontiers

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JIZZY PEARL записывает сольник в духе LOVE/HATE

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Бывший фронтмен LOVE/HATE и QUIET RIOT Jizzy Pearl возобновил работу над своим новым сольным альбомом, который должен увидеть свет на лейбле Frontiers Music Srl.

Сообщается, что к процессу его записи присоединился бывший гитарист LOVE/HATE Darren Householder, поэтому, по словам самого Jizzy, диск получится весьма в духе его прошлой команды. Также в создании свежих песен принимают участие барабанщик Blas Elias (SLAUGHTER), гитарист Mike Szuter (MAGNA-FI) и басист/клавишник Mark "Muddy" Dutton.

JIZZY PEARL's Forthcoming Solo Album To Include Ex-LOVE/HATE Guitarist DARREN HOUSEHOLDER




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