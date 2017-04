сегодня



IRON MAIDEN открыли тур IRON MAIDEN открыли последний отрезок гастролей в поддержку альбома "The Book Of Souls" на этих выходных, когда выступили 22 апреля в бельгийском Антверпене. Любительское видео с концерта можно просмотреть ниже.



Сет-лист:



01. If Eternity Should Fail

02. Speed Of Light

03. Wrathchild

04. Children Of The Damned

05. Death Or Glory

06. The Red And The Black

07. The Trooper

08. Powerslave

09. The Great Unknown (live debut)

10. The Book Of Souls

11. Fear Of The Dark

12. Iron Maiden



Encore:



13. The Number Of The Beast

14. Blood Brothers

15. Wasted Years















































