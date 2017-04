сегодня



Фрагмент нового концертного альбома THE DEAD DAISIES THE DEAD DAISIES опубликовали в сети фрагмент своего нового концертного альбома "Live & Louder" - исполнение композиции "With You And I" с этого релиза можно прослушать ниже. Диск запланирован к выходу 19 мая на лейбле Spitfire / SPV.























