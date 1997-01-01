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*Lynyrd Skynyrd*



24 апр 2017 : 		 Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

7 янв 2016 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

15 окт 2015 : 		 У гитариста LYNYRD SKYNYRD был сердечный приступ

3 сен 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в октябре

21 июл 2015 : 		 PETER FRAMPTON на концерте LYNYRD SKYNYRD

18 июл 2015 : 		 GREGG ALLMAN исполняет LYNYRD SKYNYRD

16 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD LYNYRD SKYNYRD

1 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD LYNYRD SKYNYRD

6 апр 2015 : 		 Погиб оригинальный барабанщик LYNARD SKYNYRD

1 апр 2015 : 		 Колыбельные от LYNYRD SKYNYRD

24 мар 2015 : 		 Концертный релиз LYNYRD SKYNYRD выйдет в июне

18 дек 2014 : 		 Виниловый бокс-сет LYNYRD SKYNYRD выйдет в январе

27 май 2013 : 		 LYNYRD SKYNYRD написали тему для ТВ-шоу

15 фев 2013 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD попал в больницу

17 дек 2012 : 		 LYNYRD SKYNYRD выступили с TRACE'ом ADKINS'ом

16 дек 2012 : 		 Видео с текстом от LYNYRD SKYNYRD

30 ноя 2012 : 		 Новое видео LYNYRD SKYNYRD

4 окт 2012 : 		 LYNYRD SKYNYRD в The Late Late Show With Craig Ferguson

13 сен 2012 : 		 Новое видео LYNYRD SKYNYRD

21 авг 2012 : 		 LYNYRD SKYNYRD в FOX & Friends

15 авг 2012 : 		 Новый альбом LYNYRD SKYNYRD доступен для прослушивания

10 июл 2012 : 		 Новая песня LYNYRD SKYNYRD

5 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома LYNYRD SKYNYRD

28 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома LYNYRD SKYNYRD

3 май 2012 : 		 Новый альбом LYNYRD SKYNYRD выйдет в августе

1 сен 2010 : 		 LYNYRD SKYNYRD вступили в программе Lopez Tonight

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Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD

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Согласно сообщению журнала Variety, актёры Neill Byrnes и Anthony Rocco Bovo сыграют музыкантов AEROSMITH Steven Tyler'a и Joe Perry в грядущем биографическом фильме о LYNYRD SKYNYRD, "Street Survivors: The True Story Of The Lynyrd Skynyrd Plane Crash". Съёмки начинаются в Лос-Анджелесе сегодня, 24 апреля.

Сюжет фильма будет основан на воспоминаниях бывшего барабанщика SKYNYRD Artimus Pyle’а, которому удалось выжить в известной авиакатастрофе 1977 года, практически погубившей группу и унёсшей жизни двух её членов. AEROSMITH будут фигурировать в картине, поскольку за неделю до трагедии они должны были сесть на борт всё того же Convair CV-300, но по счастливой случайности избежали этой участи.

LYNYRD SKYNYRD Biopic In The Works; AEROSMITH Roles Revealed



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