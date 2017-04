сегодня



Начались съёмки фильма об авиакатастрофе самолёта LYNYRD SKYNYRD Согласно сообщению журнала Variety, актёры Neill Byrnes и Anthony Rocco Bovo сыграют музыкантов AEROSMITH Steven Tyler'a и Joe Perry в грядущем биографическом фильме о LYNYRD SKYNYRD, "Street Survivors: The True Story Of The Lynyrd Skynyrd Plane Crash". Съёмки начинаются в Лос-Анджелесе сегодня, 24 апреля.



Сюжет фильма будет основан на воспоминаниях бывшего барабанщика SKYNYRD Artimus Pyle’а, которому удалось выжить в известной авиакатастрофе 1977 года, практически погубившей группу и унёсшей жизни двух её членов. AEROSMITH будут фигурировать в картине, поскольку за неделю до трагедии они должны были сесть на борт всё того же Convair CV-300, но по счастливой случайности избежали этой участи.







