сегодня



Редкий концерт DAVID LEE ROTH Редкий сольный концерт David Lee Roth'a был опубликован в сети и доступен к просмотру ниже. Выступление состоялось 13 апреля 1988 года в канадском Торонто, в рамках тура в поддержку пластинки "Skyscraper".



Сет-лист:



"The Bottom Line"

"Hot Dog & A Shake"

"Ain't Talkin Bout Love"

"Just Like Paradise"

"Knucklebone"

"Easy Street"

"Hot For Teacher"

"Stand Up"

"On Fire"

- Steve Vai solo -

"Skyscraper"

"Just A Gigolo"

"Goin' Crazy"

- steel drums -

"Yankee Rose"

- jam -

"Panama"

"California Girls"

"You Really Got Me"

"Jump"









+2 -0



просмотров: 226