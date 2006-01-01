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Туровое интро от IRON MAIDEN IRON MAIDEN открыли последний отрезок гастролей в поддержку альбома "The Book Of Souls" на этих выходных, где показали новое анимационное интро к грядущим концертам - его можно просмотреть ниже.















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