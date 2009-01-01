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Акустика от KISS KISS отыграли небольшой акустический сет в рамках своей встречи с поклонниками перед концертом в Неваде, 21 апреля - видеозапись их исполнения композиции "Comin' Home" доступна к просмотру ниже.











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