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*Between the Buried and Me*



24 апр 2017 : 		 Фрагмент нового концертного релиза BETWEEN THE BURIED AND ME

9 мар 2017 : 		 Концертный релиз BETWEEN THE BURIED AND ME выйдет весной

4 май 2016 : 		 Барабанное видео от BETWEEN THE BURIED AND ME

9 апр 2016 : 		 Концертное видео от BETWEEN THE BURIED AND ME

7 июл 2015 : 		 Новый альбом BETWEEN THE BURIED AND ME доступен для прослушивания

11 июн 2015 : 		 Новая песня BETWEEN THE BURIED AND ME

14 май 2015 : 		 Новое видео BETWEEN THE BURIED AND ME

4 апр 2015 : 		 Новая песня BETWEEN THE BURIED AND ME

18 мар 2015 : 		 Новый альбом BETWEEN THE BURIED AND ME выйдет в июле

16 янв 2015 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME начали запись нового альбома

23 окт 2014 : 		 Новая песня вокалиста BETWEEN THE BURIED AND ME

8 окт 2014 : 		 Новая песня вокалиста BETWEEN THE BURIED AND ME

23 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD BETWEEN THE BURIED AND ME

21 авг 2014 : 		 Тизер нового DVD BETWEEN THE BURIED AND ME

23 апр 2014 : 		 Новое видео BETWEEN THE BURIED AND ME

15 фев 2014 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME целиком исполнят 'The Future Sequence'

5 окт 2012 : 		 Аудиосемплы нового альбома BETWEEN THE BURIED AND ME

28 сен 2012 : 		 Новое видео BETWEEN THE BURIED AND ME

24 июл 2012 : 		 Новая песня BETWEEN THE BURIED AND ME

17 июл 2012 : 		 Детали нового альбома BETWEEN THE BURIED AND ME

27 сен 2011 : 		 Все билеты на концерт BETWEEN THE BURIED AND ME в Москве проданы

18 май 2011 : 		 Видео с выступления BETWEEN THE BURIED AND ME

1 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BETWEEN THE BURIED AND ME

26 фев 2011 : 		 Новая песня BETWEEN THE BURIED AND ME

24 фев 2011 : 		 Детали сборника BETWEEN THE BURIED AND ME

22 фев 2011 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

27 янв 2011 : 		 Видео с сольного альбома вокалиста BETWEEN THE BURIED AND ME

30 ноя 2010 : 		 Фронтмен BETWEEN THE BURIED AND ME выпустит сольный альбом

2 ноя 2010 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME записывают новый ЕР

30 ноя 2009 : 		 Новое видео BETWEEN THE BURIED AND ME

18 сен 2009 : 		 Новая композиция BETWEEN THE BURIED AND ME

10 авг 2009 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME: видео из студии

28 июл 2009 : 		 Фронтмен BETWEEN THE BURIED AND ME рассказал о новом альбоме

7 июл 2009 : 		 Подробности о новом альбоме BETWEEN THE BURIED AND ME

29 июл 2008 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME запишут DVD

6 сен 2007 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME: новая песня в сети

15 июн 2007 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME: объявлены название и дата выхода нового альбома

18 май 2006 : 		 BETWEEN THE BURIED AND ME выложили в сети кавер METALLICA

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Фрагмент нового концертного релиза BETWEEN THE BURIED AND ME

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28 апреля BETWEEN THE BURIED AND ME выпускают новый DVD/Blu-ray, "Coma Ecliptic Live", на лейбле Metal Blade Records. В его основу легла запись выступления группы, состоявшегося 4 октября 2016 года в Сан-Диего.

Исполнение композиции “Turn On The Darkness” с грядущего релиза доступно к просмотру ниже.

BETWEEN THE BURIED AND ME Release вЂњTurn On The DarknessвЂќ Video From Upcoming Coma Ecliptic Live DVD / Blu-Ray






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