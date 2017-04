сегодня



Фрагмент нового концертного релиза BETWEEN THE BURIED AND ME 28 апреля BETWEEN THE BURIED AND ME выпускают новый DVD/Blu-ray, "Coma Ecliptic Live", на лейбле Metal Blade Records. В его основу легла запись выступления группы, состоявшегося 4 октября 2016 года в Сан-Диего.



Исполнение композиции “Turn On The Darkness” с грядущего релиза доступно к просмотру ниже.















+1 -0



просмотров: 84