Видео с выступления PENTAGRAM, которое состоялось двадцатого апреля в Балтиморе и прошло без основателя группы Bobby Liebling'a, доступно для просмотра ниже. Партии вокала исполнил гитарист команды, Victor Griffin.
Bobby пропустит четыре грядущих выступления группы по "обстоятельствам, которые никто не в силах контролировать", согласно заявлению остальных членов PENTAGRAM.
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