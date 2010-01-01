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*Pentagram*



25 апр 2017 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

13 июл 2016 : 		 Новое видео PENTAGRAM

20 май 2016 : 		 Ремастированная версия "Forever My Queen" PENTAGRAM

4 май 2016 : 		 Переиздания PENTAGRAM выйдут в июне

15 янв 2016 : 		 Умер бывший барабанщик PENTAGRAM

13 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

10 июл 2015 : 		 Новая песня PENTAGRAM

16 июн 2015 : 		 Новый альбом PENTAGRAM выйдет в августе

2 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD PENTAGRAM

29 мар 2015 : 		 Концертный релиз PENTAGRAM выйдет на виниле

13 фев 2015 : 		 PENTAGRAM на PEACEVILLE RECORDS

5 фев 2015 : 		 Трейлер нового DVD PENTAGRAM

15 ноя 2014 : 		 Новый DVD PENTAGRAM выйдет в феврале

4 мар 2014 : 		 Видео с выступления PENTAGRAM

25 апр 2013 : 		 PENTAGRAM представили нового гитариста

2 окт 2012 : 		 VICTOR GRIFFIN покинет состав PENTAGRAM после европейского тура

31 авг 2012 : 		 Bobby Liebling’у из PENTAGRAM наложили двенадцать скоб из-за травмы

16 авг 2011 : 		 Фрагмент нового DVD PENTAGRAM

5 авг 2011 : 		 DVD PENTAGRAM выйдет в августе

9 мар 2011 : 		 Новая песня PENTAGRAM

8 мар 2011 : 		 Новая песня PENTAGRAM

15 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PENTAGRAM

22 дек 2010 : 		 PENTAGRAM о сделке с METAL BLADE

3 ноя 2010 : 		 PENTAGRAM на METAL BLADE RECORDS

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Видео с выступления PENTAGRAM

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Видео с выступления PENTAGRAM, которое состоялось двадцатого апреля в Балтиморе и прошло без основателя группы Bobby Liebling'a, доступно для просмотра ниже. Партии вокала исполнил гитарист команды, Victor Griffin.

Bobby пропустит четыре грядущих выступления группы по "обстоятельствам, которые никто не в силах контролировать", согласно заявлению остальных членов PENTAGRAM.

Video: PENTAGRAM Performs In Baltimore Without BOBBY LIEBLING

pentagramtourapril2017poster




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