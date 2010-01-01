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Видео с выступления PENTAGRAM Видео с выступления PENTAGRAM, которое состоялось двадцатого апреля в Балтиморе и прошло без основателя группы Bobby Liebling'a, доступно для просмотра ниже. Партии вокала исполнил гитарист команды, Victor Griffin.



Bobby пропустит четыре грядущих выступления группы по "обстоятельствам, которые никто не в силах контролировать", согласно заявлению остальных членов PENTAGRAM.











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