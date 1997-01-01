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DON AIREY собирает деньги
Клавишник DEEP PURPLE Don Airey запустил кампанию по сбору средств на издание лимитированного бокса своего сольного альбома 1988 года "K2 - Tales Of Triumph And Tragedy", выход которого намечен на июнь на Gonzo Multimedia.
Предполгается выпустить всего сто экземпляров этого бокса, в который войдёт CD с альбомом и семью ранее неиздававшимися бонус-треками, DVD, подписной сертификат подлинности, промо-фото, пресс-пакет и карта горы K2.
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smoke36
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