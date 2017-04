сегодня



Видео с текстом от THUNDER AND LIGHTNING THUNDER AND LIGHTNING опубликовали в сети официальное видео с текстом на композицию “Mary Celeste”, в записи которой принял участие специальный гость - музыкант из UNZUCHT, Der Schulz. Ролик можно просмотреть ниже. Этот трек взят из последнего альбома группы, "The Ages Will Turn", увидевшего свет в прошлом году.

















