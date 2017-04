сегодня



Новое видео BEASTMAKER BEASTMAKER опубликовали в сети своё новое видео на композицию “Nature Of The Damned” - клип можно просмотреть ниже. Этот трек взят из грядущего альбома "Inside The Skull", выход которого намечен на девятнадцатое мая на Rise Above Records.













