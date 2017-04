сегодня



Новая песня KALOPSIA Американская дэт-метал команда KALOPSIA выпустит новую работу, получившую название "Angelplague", девятнадцатого мая на Horror Pain Gore Death Productions. Одну из песен с этого диска, “Destined To Return”, можно прослушать ниже.







Christened Upon the Slab by Kalopsia





