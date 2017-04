сегодня



Видео с текстом от SACRIFICIAL SLAUGHTER Официальное видео с текстом на песню "Generation Of Terror" от калифорнийской дэт/трэш команды SACRIFICIAL SLAUGHTER можно просмотреть ниже. Эта заглавная композиция взята из нового EP "Generation Of Terror", который должен увидеть свет 12 мая на лейбле Pain Gore Death Productions.



Трек-лист:



“Systematic Genocide"

“Bodies In The Basement"

“Meticulous Abomination"

“Generation Of Terror"

“Bare Knuckle Beat Down"

“Race War" (Carnivore cover)







Generation Of Terror by SACRIFICIAL SLAUGHTER





просмотров: 98