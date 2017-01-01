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*Sacrificial Slaughter*



25 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRIFICIAL SLAUGHTER

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Видео с текстом от SACRIFICIAL SLAUGHTER

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Официальное видео с текстом на песню "Generation Of Terror" от калифорнийской дэт/трэш команды SACRIFICIAL SLAUGHTER можно просмотреть ниже. Эта заглавная композиция взята из нового EP "Generation Of Terror", который должен увидеть свет 12 мая на лейбле Pain Gore Death Productions.

Трек-лист:

“Systematic Genocide"
“Bodies In The Basement"
“Meticulous Abomination"
“Generation Of Terror"
“Bare Knuckle Beat Down"
“Race War" (Carnivore cover)

SACRIFICIAL SLAUGHTER To Release Generation Of Terror EP In May; Title Track Lyric Video Posted





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