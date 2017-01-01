Видео с текстом от SACRIFICIAL SLAUGHTER

Официальное видео с текстом на песню "Generation Of Terror" от калифорнийской дэт/трэш команды SACRIFICIAL SLAUGHTER можно просмотреть ниже. Эта заглавная композиция взята из нового EP "Generation Of Terror", который должен увидеть свет 12 мая на лейбле Pain Gore Death Productions.
Трек-лист:
“Systematic Genocide"
“Bodies In The Basement"
“Meticulous Abomination"
“Generation Of Terror"
“Bare Knuckle Beat Down"
“Race War" (Carnivore cover)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).