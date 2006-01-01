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все новости группы
Anathema
25 апр 2017
:
Тизер к новому альбому ANATHEMA
30 мар 2017
:
Новая песня ANATHEMA
26 мар 2017
:
Новый альбом ANATHEMA выйдет летом
1 ноя 2015
:
Фрагмент нового DVD ANATHEMA
28 авг 2015
:
Концертный релиз ANATHEMA выйдет в октябре
28 май 2015
:
Планируется выпуск бокс-сета ANATHEMA
28 фев 2015
:
Переиздание ANATHEMA доступно к прослушиванию
17 фев 2015
:
Переиздания ANATHEMA выйдут в апреле
11 ноя 2014
:
ANATHEMA отыграют специальный сет на Roadburn 2015
5 июн 2014
:
Новый альбом ANATHEMA доступен для прослушивания
20 май 2014
:
Новая песня ANATHEMA
13 апр 2014
:
Семпл новой песни ANATHEMA
4 апр 2014
:
Новый альбом ANATHEMA выйдет в июне
27 дек 2013
:
ANATHEMA завершили первую сессию
13 ноя 2013
:
Daniel Cardoso из ANATHEMA основал новую группу
24 сен 2013
:
Фрагмент нового DVD ANATHEMA
31 авг 2013
:
Фрагмент нового DVD ANATHEMA
23 июл 2013
:
Концертный релиз ANATHEMA выйдет в сентябре
9 ноя 2012
:
Новый клавишник ANATHEMA
19 сен 2012
:
ANATHEMA снимут концерт в Болгарии
11 авг 2012
:
Новое видео ANATHEMA
10 июн 2012
:
ANATHEMA выпустили "The Silent Enigma" на виниле
17 май 2012
:
ANATHEMA в акустике
26 апр 2012
:
Новый альбом ANATHEMA доступен для прослушивания
12 мар 2012
:
Фронтмен ANATHEMA: «В том, что мы делаем, нет фальши»
6 мар 2012
:
Новая песня ANATHEMA
5 мар 2012
:
'Eternity' ANATHEMA выйдет на виниле
16 фев 2012
:
Новая песня ANATHEMA
2 фев 2012
:
Название нового альбома ANATHEMA
14 сен 2011
:
ANATHEMA работает над новым альбомом
7 авг 2011
:
ANNEKE VAN GIERSBERGEN выступила с ANATHEMA на радио
24 июл 2011
:
Обложка и детали нового альбома ANATHEMA
7 июл 2011
:
ANATHEMA выпустит симфонический альбом
18 май 2011
:
ANATHEMA не смогут выступить в полном составе в туре с BLACKFIELD
25 дек 2010
:
Фронтмен ANATHEMA: "Даже когда мы записывали первый альбом, мы не слушали металл"
29 апр 2010
:
Аудиосемплы всех треков из нового альбома ANATHEMA
22 мар 2010
:
Дата выхода и обложка нового альбома ANATHEMA
11 апр 2009
:
ANATHEMA была обвинена в сатанизме
29 ноя 2008
:
Danny Cavanagh (ANATHEMA) рассказывает о новом альбоме
29 июн 2008
:
ANATHEMA: фрагменты песен с нового альбома в сети
28 май 2008
:
Подробности о новом альбоме ANATHEMA
26 май 2008
:
Обнародована дата выхода нового альбома ANATHEMA
31 мар 2008
:
Участники группы ANATHEMA сыграют акустический концерт в Румынии
21 фев 2008
:
ANATHEMA готовят сразу два альбома
25 ноя 2007
:
ANATHEMA : новый трек "Angels Walk Among Us" в сети
25 дек 2006
:
Подробности о новом альбоме ANATHEMA
23 май 2006
:
ANATHEMA в России
30 апр 2006
:
ANATHEMA выпустят DVD "A Moment in Time"
19 апр 2006
:
ANATHEMA: Новая песня в сети
9 мар 2006
:
Новости сайд-проектов участников ANATHEMA
1 мар 2006
:
ANATHEMA будут продавать новые песни в Интернете
17 окт 2005
:
Гитарист ANATHEMA даст акустический концерт в Париже
23 июн 2005
:
ANATHEMA обзавелись своей студией и записывают новый материал
26 ноя 2001
:
Anathema - новый сборник
сегодня
Тизер к новому альбому
ANATHEMA
ANATHEMA выпустят новый альбом, получивший название "The Optimist", девятого июня на лейбле Kscope. Группа опубликовала небольшой видео-тизер к грядущему релизу - его можно просмотреть ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).