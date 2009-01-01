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DEEP PURPLE захватили чарты Новый альбом DEEP PURPLE "inFinite" оказался на первом месте в Германии и Швейцарии, а также в Top10 в десятке европейских стран, среди которых Великобритания, Италия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Польша и Франция. Релиз также возглавил чарты iTunes в шести странах и попал в пятерку лучших в более чем двадцати стран мира.

















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