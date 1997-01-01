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*Vendetta*



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VENDETTA перевыпустят дебютный альбом

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Культовая немецкая спид/трэш-метал команда VENDETTA перевыпустит свой дебютный альбом, "Go And Live… Stay And Die", 26 мая на лейбле Massacre Records.

Смикшированный в оригинале Harris Johns'ом и ремастрированный специально для этого релиза Jacky Lehmann'ом, диск изначально увидел свет в 1987 году. Оригинальная обложка за авторством Phil'a Lawvere была обработана Pablo Klose и студией Extasy Design для данного переиздания.

Ниже можно прослушать обновлённый вариант композиции "On The Road".

VENDETTA To Re-Release Debut Album; вЂњOn The RoadвЂќ Track Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Bloodstained Cross
25 апр 2017, 13:34		Не услышал разницы...кроме,пожалуй,того,что мой СД звучит интереснее)

R0ck_N_R0lla
25 апр 2017, 13:53		вот пусть лучше старые альбомы переиздают, чем порочат свое имя новыми. плюсую предыдущему комментатору, разницы не услышал


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