VENDETTA перевыпустят дебютный альбом Культовая немецкая спид/трэш-метал команда VENDETTA перевыпустит свой дебютный альбом, "Go And Live… Stay And Die", 26 мая на лейбле Massacre Records.



Смикшированный в оригинале Harris Johns'ом и ремастрированный специально для этого релиза Jacky Lehmann'ом, диск изначально увидел свет в 1987 году. Оригинальная обложка за авторством Phil'a Lawvere была обработана Pablo Klose и студией Extasy Design для данного переиздания.



Ниже можно прослушать обновлённый вариант композиции "On The Road".











