VENDETTA перевыпустят дебютный альбом

Культовая немецкая спид/трэш-метал команда VENDETTA перевыпустит свой дебютный альбом, "Go And Live… Stay And Die", 26 мая на лейбле Massacre Records.
Смикшированный в оригинале Harris Johns'ом и ремастрированный специально для этого релиза Jacky Lehmann'ом, диск изначально увидел свет в 1987 году. Оригинальная обложка за авторством Phil'a Lawvere была обработана Pablo Klose и студией Extasy Design для данного переиздания.
Ниже можно прослушать обновлённый вариант композиции "On The Road".
Bloodstained Cross
R0ck_N_R0lla
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