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CHASTAIN выпустили сборник лучших песен Лидер группы CHASTAIN, David T. Chastain, объявил о выходе первого официального сборника лучших хитов группы под названием "Chastainium".



Согласно комментарию музыканта, он лично выбрал для компиляции по две песни с каждого из восьми студийных альбомов CHASTAIN с 1987 по 2015 год. Большинство треков были ремастированы специально для этого релиза, а некоторые даже обзавелись совершенно новыми аранжировками.



Официальное видео с текстом к новой версии композиции "We Bleed Metal" можно найти ниже.











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