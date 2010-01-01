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*Chastain*



25 апр 2017 : 		 CHASTAIN выпустили сборник лучших песен

13 мар 2017 : 		 Вокалистка CHASTAIN поедет в турне

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31 окт 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

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14 май 2016 : 		 Видео с сольного выступления вокалистки CHASTAIN

29 окт 2015 : 		 Видео с текстом от CHASTAIN

22 окт 2015 : 		 Новая песня CHASTAIN

15 окт 2015 : 		 Лидер CHASTAIN о новом альбоме

12 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHASTAIN

1 авг 2015 : 		 Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре

1 июн 2015 : 		 Винилы CHASTAIN выйдут на Pure Steel Records

6 фев 2015 : 		 Альбомы CHASTAIN выйдут на CD

6 янв 2015 : 		 CHASTAIN планируют выпуск альбома

7 июн 2014 : 		 Новое видео CHASTAIN

22 май 2014 : 		 Новый альбом CHASTAIN без цензуры

20 мар 2014 : 		 Новое видео CHASTAIN

7 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CHASTAIN

12 ноя 2013 : 		 Новая песня CHASTAIN

1 ноя 2013 : 		 Новая песня CHASTAIN

21 окт 2013 : 		 Семплы новых песен CHASTAIN

2 окт 2013 : 		 Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Трек-лист нового альбома CHASTAIN

13 июл 2013 : 		 LEATHER LEONE и DAVID T. CHASTAIN работают над новым материалом

31 окт 2012 : 		 Вышел сборник CHASTAIN

14 янв 2011 : 		 Бывшая вокалиска CHASTAIN записала кавер-версию DIO

13 ноя 2010 : 		 Переиздание CHASTAIN и LEATHER в ноябре

3 июн 2010 : 		 Новый сборник CHASTAIN

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CHASTAIN выпустили сборник лучших песен

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Лидер группы CHASTAIN, David T. Chastain, объявил о выходе первого официального сборника лучших хитов группы под названием "Chastainium".

Согласно комментарию музыканта, он лично выбрал для компиляции по две песни с каждого из восьми студийных альбомов CHASTAIN с 1987 по 2015 год. Большинство треков были ремастированы специально для этого релиза, а некоторые даже обзавелись совершенно новыми аранжировками.

Официальное видео с текстом к новой версии композиции "We Bleed Metal" можно найти ниже.

CHASTAIN Releases Chastainium Album; вЂњWe Bleed Metal (V2017)




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