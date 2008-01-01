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*Amon Amarth*



25 апр 2017 : 		 Гитарист AMON AMARTH разочаровал начинающих музыкантов

30 мар 2017 : 		 Переиздания AMON AMARTH выйдут весной

7 дек 2016 : 		 Басист AMON AMARTH о новом барабанщике

30 ноя 2016 : 		 Ранние альбомы AMON AMARTH выйдут на виниле

4 ноя 2016 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

28 окт 2016 : 		 Оформление сцены AMON AMARTH

1 окт 2016 : 		 AMON AMARTH нашли барабанщика

19 сен 2016 : 		 Новое видео AMON AMARTH

21 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

16 июн 2016 : 		 Вокалист AMON AMARTH: "Металл не умер!"

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

3 июн 2016 : 		 AMON AMARTH: «Наш успех не имеет ничего общего с темой викингов»

26 май 2016 : 		 Музыканты AMON AMARTH бросают топоры

20 апр 2016 : 		 AMON AMARTH допускают, что JOCKE WALLGREN может стать постоянным участником

20 апр 2016 : 		 Покажи "козу" для AMON AMARTH

9 апр 2016 : 		 AMON AMARTH открыли американский тур

24 мар 2016 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

23 мар 2016 : 		 Новая песня AMON AMARTH

22 мар 2016 : 		 AMON AMARTH назвали имя концертного барабанщика

15 мар 2016 : 		 Новое видео AMON AMARTH

14 мар 2016 : 		 Гитарист AMON AMARTH об уходе барабанщика

26 фев 2016 : 		 Вокалист AMON AMARTH: «Думаю, что фэны будут довольны»

28 янв 2016 : 		 AMON AMARTH пока не нашли барабанщика

26 янв 2016 : 		 Новое видео AMON AMARTH

20 янв 2016 : 		 Тизер нового видео AMON AMARTH

12 сен 2015 : 		 Фронтмен AMON AMARTH защищает права геев

18 авг 2015 : 		 AMON AMARTH работают над новым материалом

20 мар 2015 : 		 AMON AMARTH расстались с барабанщиком

2 фев 2015 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

27 янв 2015 : 		 AMON AMARTH приступили к сочинению новых песен

19 янв 2015 : 		 Вокалистка HUNTRESS выступила с AMON AMARTH

17 янв 2015 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

21 окт 2014 : 		 Вокалист AMON AMARTH готов побить мировой рекорд

14 окт 2014 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

20 сен 2014 : 		 Новое видео AMON AMARTH

5 сен 2014 : 		 Трейлер фильма с участием вокалиста AMON AMARTH

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

9 май 2014 : 		 Трейлер фильма с участием вокалиста AMON AMARTH

20 фев 2014 : 		 Видео полного выступления AMON AMARTH

19 янв 2014 : 		 Новое видео AMON AMARTH

21 дек 2013 : 		 AMON AMARTH представят новое видео в Лас-Вегасе

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

13 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от AMON AMARTH

20 сен 2013 : 		 Вокалист AMON AMARTH снимется в фильме

3 июл 2013 : 		 Новый альбом AMON AMARTH попал в Top 20

22 июн 2013 : 		 Новый альбом AMON AMARTH доступен для прослушивания

21 июн 2013 : 		 Новая песня AMON AMARTH

18 июн 2013 : 		 Семплы новых песен AMON AMARTH

11 июн 2013 : 		 Третья часть документального фильма AMON AMARTH

9 июн 2013 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

8 июн 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома AMON AMARTH

4 июн 2013 : 		 Вторая часть документального фильма AMON AMARTH

3 июн 2013 : 		 AMON AMARTH впервые исполнили песню из нового альбома

29 май 2013 : 		 Первая часть документального фильма и новая песня AMON AMARTH

21 май 2013 : 		 Трейлер документального фильма AMON AMARTH

15 апр 2013 : 		 Новый альбом AMON AMARTH выйдет в июне

14 апр 2013 : 		 Новая песня AMON AMARTH

12 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома AMON AMARTH

3 фев 2013 : 		 Бывший вокалист CANDLEMASS на новом альбоме AMON AMARTH

7 янв 2013 : 		 AMON AMARTH начали запись

1 янв 2013 : 		 AMON AMARTH завершили сочинение

25 дек 2012 : 		 ANDY SNEAP будет продюсировать новый альбом AMON AMARTH

11 окт 2012 : 		 Вино от AMON AMARTH

6 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления AMON AMARTH

23 янв 2012 : 		 Юбилейные шоу AMON AMARTH

11 сен 2011 : 		 Видео с выступления AMON AMARTH

26 авг 2011 : 		 Пиво от AMON AMARTH

28 июн 2011 : 		 Новое видео AMON AMARTH

2 июн 2011 : 		 Вокалист ENTOMBED присоединился на сцене к AMON AMARTH

28 мар 2011 : 		 Новый альбом AMON AMARTH доступен для прослушивания

23 мар 2011 : 		 Кавер-версия SYSTEM OF A DOWN от AMON AMARTH

10 мар 2011 : 		 Новая песня AMON AMARTH

15 фев 2011 : 		 Johan Hegg о новом альбоме AMON AMARTH

15 фев 2011 : 		 Новая песня AMON AMARTH

31 янв 2011 : 		 Новая песня AMON AMARTH

18 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома AMON AMARTH

13 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома AMON AMARTH

30 ноя 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома AMON AMARTH

16 ноя 2010 : 		 AMON AMARTH записывают новый альбом

14 ноя 2009 : 		 Доступно новое переиздание AMON AMARTH

6 июл 2009 : 		 AMON AMARTH: детали переиздания "The Crusher"

10 апр 2009 : 		 AMON AMARTH: детали переиздания "The Avenger"

24 мар 2009 : 		 Новое видео AMON AMARTH

10 янв 2009 : 		 Подробности переиздания AMON AMARTH

22 июл 2008 : 		 Детали нового альбома AMON AMARTH

15 июн 2008 : 		 AMON AMARTH завершили запись нового альбома

13 май 2008 : 		 AMON AMARTH открыли сайт в поддержку нового альбома

4 май 2008 : 		 AMON AMARTH засядут в студии на этой неделе

23 апр 2008 : 		 AMON AMARTH начнут запись нового альбома в мае

23 мар 2008 : 		 У AMON AMARTH уже есть несколько отличных новых песен

8 авг 2007 : 		 AMON AMARTH: DVD группы стал золотым

11 июн 2007 : 		 Новое видео AMON AMARTH

10 фев 2007 : 		 AMON AMARTH закончили работу над клипом "Cry of the Black Birds"

1 авг 2006 : 		 Обложка нового альбома AMON AMARTH

20 июн 2006 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома AMON AMARTH

15 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме AMON AMARTH

9 июн 2006 : 		 AMON AMARTH микшируют новый альбом

1 июн 2006 : 		 AMON AMARTH: Видео "Fate Of Norns" в онлайне

6 май 2006 : 		 AMON AMARTH приступили к записи нового альбома

15 апр 2006 : 		 AMON AMARTH: Выход "Wrath Of The Norsemen" отложен

20 фев 2006 : 		 AMON AMARTH объявили название и даты выхода концертного DVD

3 фев 2006 : 		 AMON AMARTH собираются в студию

19 дек 2005 : 		 AMON AMARTH начинают работу над новым альбомом

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|||| 25 апр 2017

Гитарист AMON AMARTH разочаровал начинающих музыкантов

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В ходе свежего интервью для портала GuitarMania, гитаристы AMON AMARTH Olavi Mikkonen и Johan Söderberg постарались дать совет начинающим музыкантам.

Olavi: "Во-первых, хочу сразу всех огорчить - в наши дни совершенно нереально заработать что-то серьёзное на музыке. Особенно если вы только начинаете и ваша группа ещё не особенно известна. Поэтому о хороших гонорарах лучше даже и не начинать мечтать. Для нас такая проблема более-менее решилась, поскольку мы на сцене уже много лет и имя AMON AMARTH говорит само за себя. Но для начинающего музыканта, в которого не вложится лейбл, не оплатит гастроли, не оплатит студию - ну, в общем, будет тяжко... Конечно, играйте на здоровье, но просто помните - семью вы на подобные занятия, скорее всего, не прокормите".

Johan: "Когда я начал играть на гитаре, это стало моей величайшей страстью. Я не хотел ровным счётом ничего, кроме как пилить на ней каждый божий день! Вот так это и должно быть в идеале, если вы хотите достичь успеха с какой-то группой. Самое главное - это искренняя страсть к своему делу!"

AMON AMARTH Guitarists Say It's Almost 'Impossible' For New Bands To Make A Living From Playing Music




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Voin of Valhalla
25 апр 2017, 22:12		Да ладно? Разочаровал прям таки!!! Сказал то что никто не говорил никогда!

Altair21
25 апр 2017, 22:14		Ну без лейбла никуда и не денешься это понятно

freeze2
25 апр 2017, 22:23		Опять олдовые говнари разрушают манямирок молодых говнарей. Керри Кинг там вон тоже что-то молодых групп не видит.. Может просто есть музыка кроме митала, а?

artanis.artanis
25 апр 2017, 23:00		опять ненавистники метала что-то потеряли здесь ( сайт про тяжелую музыку) мда))

Svarg_1349
25 апр 2017, 23:43		Все верно и точно сказано, здесь без сомнений так. Молодцы, нехрен левую пургу гнать.


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