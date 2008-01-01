25 апр 2017



Гитарист AMON AMARTH разочаровал начинающих музыкантов В ходе свежего интервью для портала GuitarMania, гитаристы AMON AMARTH Olavi Mikkonen и Johan Söderberg постарались дать совет начинающим музыкантам.



Olavi: "Во-первых, хочу сразу всех огорчить - в наши дни совершенно нереально заработать что-то серьёзное на музыке. Особенно если вы только начинаете и ваша группа ещё не особенно известна. Поэтому о хороших гонорарах лучше даже и не начинать мечтать. Для нас такая проблема более-менее решилась, поскольку мы на сцене уже много лет и имя AMON AMARTH говорит само за себя. Но для начинающего музыканта, в которого не вложится лейбл, не оплатит гастроли, не оплатит студию - ну, в общем, будет тяжко... Конечно, играйте на здоровье, но просто помните - семью вы на подобные занятия, скорее всего, не прокормите".



Johan: "Когда я начал играть на гитаре, это стало моей величайшей страстью. Я не хотел ровным счётом ничего, кроме как пилить на ней каждый божий день! Вот так это и должно быть в идеале, если вы хотите достичь успеха с какой-то группой. Самое главное - это искренняя страсть к своему делу!"











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