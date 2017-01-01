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*The Lurking Fear*



25 апр 2017 : 		 THE LURKING FEAR выпустят трёхпесенный EP

22 мар 2017 : 		 THE LURKING FEAR на CENTURY MEDIA

4 янв 2017 : 		 Музыканты AT THE GATES в THE LURKING FEAR

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|||| 25 апр 2017

THE LURKING FEAR выпустят трёхпесенный EP

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Группа THE LURKING FEAR, в состав которой входят Tomas Lindberg (AT THE GATES), Jonas Stålhammar (THE CROWN), Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM), Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) и Adrian Erlandsson (AT THE GATES, THE HAUNTED), заключила соглашение с лейблом Century Media, на котором в конце лета ожидается выход их дебютного альбома.

В ближайшем будущем первым релизом команды на Moondawn Records станет одноимённый семидюймовый виниловый EP с тремя первыми песнями - 'Tongued In Foul Flames', 'The Infernal Dread' and 'Winged Death'. Тизер к нему доступен к прослушиванию ниже. Музыканты пообещали, что слушателей ждёт "настоящая дет-металлическая содомия".

THE LURKING FEAR Feat. AT THE GATES Members: Teaser For Upcoming Seven-Inch EP

thelurkingfearep2017




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