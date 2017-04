25 апр 2017



THE LURKING FEAR выпустят трёхпесенный EP Группа THE LURKING FEAR, в состав которой входят Tomas Lindberg (AT THE GATES), Jonas Stålhammar (THE CROWN), Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM), Andreas Axelsson (DISFEAR, TORMENTED, EDGE OF SANITY) и Adrian Erlandsson (AT THE GATES, THE HAUNTED), заключила соглашение с лейблом Century Media, на котором в конце лета ожидается выход их дебютного альбома.



В ближайшем будущем первым релизом команды на Moondawn Records станет одноимённый семидюймовый виниловый EP с тремя первыми песнями - 'Tongued In Foul Flames', 'The Infernal Dread' and 'Winged Death'. Тизер к нему доступен к прослушиванию ниже. Музыканты пообещали, что слушателей ждёт "настоящая дет-металлическая содомия".











