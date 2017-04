25 апр 2017



RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH После многочисленных юридических разборок между правообладателями бренда MASSACRE, гитарист Rick Rozz DeLillo и вокалист Kam Lee решили переименовать их новую формацию из MASSACRE X в GODS OF DEATH под юридическим давлением двух других бывших членов группы - барабанщика Bill Andrews'a и басиста Terry Butler'a.



GODS OF DEATH, в состав которых, помимо ветеранов MASSACRE, входят двое участников сольной группы Rozz'a THE END, собираются гастролировать по миру и исполнять для публики классические вещи MASSACRE с пластинки "From Beyond", а также некоторые новые песни и кавера на вещи DEATH и MANTAS.











