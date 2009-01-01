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*Massacre*



25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

22 мар 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

12 мар 2014 : 		 Новое видео MASSACRE

6 фев 2014 : 		 Новая песня MASSACRE

31 янв 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE выйдет в марте

9 янв 2014 : 		 Трек-лист нового альбома MASSACRE

31 мар 2013 : 		 Видео полного концерта MASSACRE

17 ноя 2012 : 		 Репортаж о выступлении MASSACRE

13 авг 2012 : 		 Видео с выступления MASSACRE

12 июл 2012 : 		 Новая песня MASSACRE

4 июл 2012 : 		 Обложка нового сингла MASSACRE

13 июн 2012 : 		 Обложка нового сингла MASSACRE

16 фев 2012 : 		 MASSACRE запишут новые песни в выходные

19 янв 2012 : 		 MASSACRE представили новый трек

15 янв 2012 : 		 MASSACRE вернулись на сцену

2 янв 2012 : 		 MASSACRE отменили европейский тур

17 дек 2011 : 		 Видео с репетиции MASSACRE

17 май 2009 : 		 MASSACRE работают с "классикой"

12 мар 2009 : 		 Переиздание ранних работ MASSACRE

7 мар 2009 : 		 Участники CRADLE OF FILTH и NILE запишутся с возрожденной группой MASSACRE

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|||| 25 апр 2017

RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

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После многочисленных юридических разборок между правообладателями бренда MASSACRE, гитарист Rick Rozz DeLillo и вокалист Kam Lee решили переименовать их новую формацию из MASSACRE X в GODS OF DEATH под юридическим давлением двух других бывших членов группы - барабанщика Bill Andrews'a и басиста Terry Butler'a.

GODS OF DEATH, в состав которых, помимо ветеранов MASSACRE, входят двое участников сольной группы Rozz'a THE END, собираются гастролировать по миру и исполнять для публики классические вещи MASSACRE с пластинки "From Beyond", а также некоторые новые песни и кавера на вещи DEATH и MANTAS.

RICK ROZZ And KAM LEE's New Band Changes Name From MASSACRE X To GODS OF DEATH

godsofdeathlogo2017




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nepalcev
25 апр 2017, 21:30		Соснули-таки... боги бля.

bjorn8819
26 апр 2017, 00:23		что за пиздецовые названия!?


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