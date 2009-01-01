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*Drowning Pool*



25 апр 2017 : 		 DROWNING POOL выступают с временным вокалистом

18 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

16 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером

14 июл 2016 : 		 DROWNING POOL выступят с 82-летним пенсионером

14 июн 2016 : 		 Пенсионер, спевший DROWNING POOL, о своем успехе

9 июн 2016 : 		 DROWNING POOL хотят зажечь с пенсионером

8 июн 2016 : 		 Американский военный пенсионер исполнил хит DROWNING POOL

1 мар 2016 : 		 Новое видео DROWNING POOL

9 янв 2016 : 		 Новая песня DROWNING POOL

22 дек 2015 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

19 дек 2015 : 		 Новая песня DROWNING POOL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DROWNING POOL

20 ноя 2015 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 окт 2015 : 		 Новый альбом DROWNING POOL выйдет в январе

21 сен 2015 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

8 сен 2015 : 		 DROWNING POOL завершают запись

7 авг 2015 : 		 Носки исполняют DROWNING POOL

4 авг 2015 : 		 DROWNING POOL на eOne Music

18 фев 2015 : 		 Новое видео DROWNING POOL

15 дек 2014 : 		 DROWNING POOL хотят начать запись в марте или апреле

12 сен 2014 : 		 Переиздание первого альбома DROWNING POOL выйдет в ноябре

11 сен 2014 : 		 DROWNING POOL целиком исполнят "Sinner"

7 авг 2013 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

24 апр 2013 : 		 Акустика от DROWNING POOL

10 апр 2013 : 		 Акустика от DROWNING POOL

8 апр 2013 : 		 DROWNING POOL исполнили кавер-версию AEROSMITH

2 апр 2013 : 		 Новый альбом DROWNING POOL доступен для прослушивания

2 апр 2013 : 		 Новое студийное видео DROWNING POOL

26 мар 2013 : 		 Новая песня DROWNING POOL

12 мар 2013 : 		 Новое студийное видео DROWNING POOL

28 фев 2013 : 		 DROWNING POOL исполнили новые песни

20 фев 2013 : 		 Новое видео DROWNING POOL

31 янв 2013 : 		 Название и трек-лист нового альбома DROWNING POOL

30 янв 2013 : 		 Видео с текстом от DROWNING POOL

18 дек 2012 : 		 Новая песня DROWNING POOL

13 ноя 2012 : 		 Новое видео DROWNING POOL

10 ноя 2012 : 		 Новая песня DROWNING POOL

16 авг 2012 : 		 Первая студийная запись с новым вокалистом DROWNING POOL

13 июл 2012 : 		 Видео с выступления DROWNING POOL

12 июл 2012 : 		 Новый вокалист DROWNING POOL

23 май 2012 : 		 Новый вокалист в DROWNING POOL

29 ноя 2011 : 		 Из DROWNING POOL ушёл вокалист

1 сен 2011 : 		 Новое видео DROWNING POOL

14 янв 2011 : 		 DROWNING POOL: "То, что вы слушаете нас, не делает вас плохими"

10 июн 2010 : 		 Новое видео DROWNING POOL

1 июн 2010 : 		 Гитарист DROWNING POOL о басисте SLIPKNOT

16 мар 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DROWNING POOL

20 янв 2010 : 		 Новое видео DROWNING POOL

12 янв 2010 : 		 Новый сингл DROWNING POOL

5 ноя 2009 : 		 DROWNING POOL работают над новым альбомом

21 май 2009 : 		 Новое видео DROWNING POOL

9 фев 2009 : 		 DROWNING POOL выпускают концертный альбом

14 июн 2005 : 		 DROWNING POOL остались без вокалиста

26 сен 2002 : 		 Живые мертвецы

16 авг 2002 : 		 Drowning Pool – умер Dave Williams…

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|||| 25 апр 2017

DROWNING POOL выступают с временным вокалистом

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21 апреля в Теннесси DROWNING POOL отыграли свой первый концерт с временным вокалистом Joey Duenas'ом (ex-UNLOCO, ex-ANEW REVOLUTION), который подменял постоянного фронтмена группы, Jasen'а Moreno - любительское видео с шоу можно увидеть ниже.

DROWNING POOL пока никак не прокомментировали причины по которым им пришлось выступать с временным вокалистом на этом концерте, и в каком составе будут проходить их выступления в дальнейшем.



DROWNING POOL Plays First Show With Singer JOEY DUENAS (Video)

drowningpoolriversspires2017poster




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Максим.Игоревич
25 апр 2017, 21:30		Да у них каждый фронтмен - временный)

Blackstar
25 апр 2017, 21:33		Шо, опять? *картинка с волком*


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