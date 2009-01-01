DROWNING POOL выступают с временным вокалистом

21 апреля в Теннесси DROWNING POOL отыграли свой первый концерт с временным вокалистом Joey Duenas'ом (ex-UNLOCO, ex-ANEW REVOLUTION), который подменял постоянного фронтмена группы, Jasen'а Moreno - любительское видео с шоу можно увидеть ниже.
DROWNING POOL пока никак не прокомментировали причины по которым им пришлось выступать с временным вокалистом на этом концерте, и в каком составе будут проходить их выступления в дальнейшем.
Максим.Игоревич
Blackstar
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