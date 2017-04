25 апр 2017



Новое видео OCEANO "Human Harvest", новый видеоклип группы OCEANO, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из грядущего альбома "Revelation", выход которого запланирован 19 мая на лейбле Sumerian Records. Режиссёром видео выступил Orie McGinness из Enlighten Creative Studio (BAD OMENS, OUT CAME THE WOLVES, ESCAPE THE FATE).















просмотров: 306