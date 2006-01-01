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*Tankard*



25 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

29 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома TANKARD

16 мар 2017 : 		 Семплы новых песен TANKARD

17 янв 2017 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет весной

15 сен 2016 : 		 TANKARD начнут запись в январе

11 авг 2015 : 		 Барабанщик TANKARD попал в больницу

24 июн 2014 : 		 Новое видео TANKARD

7 июн 2014 : 		 Новое видео TANKARD

30 апр 2014 : 		 Новая песня TANKARD

16 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

2 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANKARD

19 фев 2014 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в июне

29 янв 2014 : 		 TANKARD начинают запись

12 ноя 2013 : 		 Старые работы TANKARD на виниле

18 окт 2013 : 		 TANKARD начнут запись в январе

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления TANKARD

28 апр 2013 : 		 Zombie Attack, Chemical Invasions TANKARD выйдут на виниле

22 дек 2012 : 		 Видео с юбилейного концерта TANKARD

31 июл 2012 : 		 Видео с текстом от TANKARD

26 июл 2012 : 		 Превью нового альбома TANKARD

10 июл 2012 : 		 Новое видео TANKARD

5 июл 2012 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 июл 2012 : 		 Новая песня TANKARD

17 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

9 май 2012 : 		 Обложка нового релиза TANKARD

7 май 2012 : 		 Пятая часть новой обложки TANKARD

5 май 2012 : 		 Трек-лист нового альбома TANKARD

1 май 2012 : 		 Четвертая часть новой обложки TANKARD

23 апр 2012 : 		 Третья часть новой обложки TANKARD

17 апр 2012 : 		 Вторая часть новой обложки TANKARD

12 апр 2012 : 		 Название нового альбома TANKARD

12 мар 2012 : 		 TANKARD начали запись альбома

15 фев 2012 : 		 TANKARD подписались на Nuclear Blast Records

10 дек 2010 : 		 Новая песня TANKARD

2 дек 2010 : 		 Новое видео TANKARD

13 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома TANKARD

30 окт 2009 : 		 DVD TANKARD выйдет в декабре

11 сен 2009 : 		 TANKARD переиздадут "Open All Night" на DVD

11 дек 2008 : 		 Новое видео TANKARD в сети

26 сен 2008 : 		 TANKARD завершили работу над новым альбомом

12 май 2008 : 		 TANKARD отправляются в студию в августе

6 окт 2007 : 		 TANKARD на Радио России

13 июл 2007 : 		 Обложка юбилейного сборника TANKARD

18 апр 2007 : 		 Информация о юбилейном сборнике TANKARD 'Best Case Scenario: 25 Years In Beers'

4 фев 2007 : 		 TANKARD: 'Best Case Scenario: 25 Years In Beers' выйдет этим летом

10 ноя 2006 : 		 Два альбома TANKARD будут переизданы

11 фев 2006 : 		 TANKARD закончили работу над новым альбомом

26 окт 2005 : 		 TANKARD выпускают DVD

8 сен 2005 : 		 Обращение TANKARD к российским фэнам

7 сен 2005 : 		 Концерт TANKARD отменен

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Трейлер нового альбома TANKARD

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TANKARD опубликовали третий трейлер к новому альбому "One Foot In The Grave", выход которого намечен на второе июня на Nuclear Blast.

TANKARD Discuss One Foot In The Grave Lyrics And Songwriting; Video Trailer #3 Streaming








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