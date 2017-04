25 апр 2017



Дебютный альбом TSAR STANGRA выйдет в мае Новая канадская фолк-блэк команда из Квебека TSAR STANGRA, которая решила посвятить своё творчество скрещиванию блек-метала и болгарского фольклора, выпустит свой дебютный альбом, получивший название "Небесният ковач", 26 мая.



Музыканты сообщают, что все тексты их песен основаны на старинных болгарских поэмах; аранжировки будут отталкиваться от национальных болгарских танцев и плясок с использованием балалаек и органов; а вдохновлялись они творчеством таких команд как Negură Bunget, Drudkh, Rotting Christ и Nokturnal Mortum.



Трек-лист:



“Небесният ковач” (Celestial Forger)

“Обесването на Васил Левски” (The Hanging Of Vasil Levski)

“Сънят на героя” (The Dream Of The Hero)

“На прощаване” (At Farewell)

“Да, близък е краят” (Yes, The End Is Near)

“Опълченците на Шипка” (The Volunteers Of Shipka)



Официальное видео с текстом к композиции “Сънят на героя” можно оценить ниже.













