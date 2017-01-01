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*Tsar Stangra*



25 апр 2017 : 		 Дебютный альбом TSAR STANGRA выйдет в мае

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|||| 25 апр 2017

Дебютный альбом TSAR STANGRA выйдет в мае

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Новая канадская фолк-блэк команда из Квебека TSAR STANGRA, которая решила посвятить своё творчество скрещиванию блек-метала и болгарского фольклора, выпустит свой дебютный альбом, получивший название "Небесният ковач", 26 мая.

Музыканты сообщают, что все тексты их песен основаны на старинных болгарских поэмах; аранжировки будут отталкиваться от национальных болгарских танцев и плясок с использованием балалаек и органов; а вдохновлялись они творчеством таких команд как Negură Bunget, Drudkh, Rotting Christ и Nokturnal Mortum.

Трек-лист:

“Небесният ковач” (Celestial Forger)
“Обесването на Васил Левски” (The Hanging Of Vasil Levski)
“Сънят на героя” (The Dream Of The Hero)
“На прощаване” (At Farewell)
“Да, близък е краят” (Yes, The End Is Near)
“Опълченците на Шипка” (The Volunteers Of Shipka)

Официальное видео с текстом к композиции “Сънят на героя” можно оценить ниже.

TSAR STANGRA To Release Debut Album In May; Lyric Video Streaming





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