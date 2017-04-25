Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [52]
*Как ACCEPT оказались на разогреве у SABATON [31]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [29]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [27]
*
[= ||| все новости группы



*Life of Agony*



25 апр 2017 : 		 Вокалистка LIFE OF AGONY рассказала о смене пола

19 апр 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

2 мар 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

4 фев 2017 : 		 Новая песня LIFE OF AGONY

31 дек 2016 : 		 Новый альбом LIFE OF AGONY выйдет весной

13 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома LIFE OF AGONY

18 июл 2016 : 		 LIFE OF AGONY выпустят кофе

6 июл 2016 : 		 Барабанщик LIFE OF AGONY сломал ключицу

13 янв 2016 : 		 LIFE OF AGONY на NAPALM RECORDS

12 авг 2014 : 		 Видео полного выступления LIFE OF AGONY

25 мар 2014 : 		 LIFE OF AGONY вернутся этим летом

2 май 2012 : 		 Новое видео вокалистки LIFE OF AGONY

12 мар 2012 : 		 Вокалист LIFE OF AGONY: «Я всегда хотел жить как женщина»

18 июл 2011 : 		 Видео с выступления LIFE OF AGONY

15 июл 2011 : 		 Вокалист LIFE OF AGONY: «Я больше не веду мужской образ жизни»

| - |
|||| 25 апр 2017

Вокалистка LIFE OF AGONY рассказала о смене пола

*
zoom
*
* *
Вокалистка LIFE OF AGONY Mina Caputo (ранее известная как Keith Caputo), сменившая пол в 2011 году, дала подробное интервью о своей личной жизни для издания Long Island Pulse. Несколько избранных выдержек из разговора представлены ниже.

Что заставило тебя пойти на такой серьёзный шаг, как смена пола?

"Депрессия, постоянный стресс, робкие попытки самоубиться... Закидывание всеми видами таблеток и наркоты, просто чтобы забыться... Ненависть к себе, чувство стыда, желание покончить со всем этим раз и навсегда... В общем, если бы я не решилась кардинально изменить свою жизнь, то сейчас мы бы с вами точно не разговаривали - я бы либо выстрелила себе в висок, либо передознулась. Обычные люди даже не понимают насколько тяжело жить таким людям как мы..."

А в каком возрасте ты поняла, что ты, на самом деле, девушка?

"Где-то лет в шесть-семь, наверное. Я всегда это осознавала, просто боялась в этом признаться даже самой себе. Ведь я росла в 70-ые и 80-ые года, а тогда на подобные вещи смотрели ну совсем, совсем по-другому... Все государственные институты существуют только для одной цели - поселить в умах общества определённые страхи и подчинить себе с их помощью огромные массы людей. Я избежала этой печальной участи и больше ничего не боюсь. Мне глубоко посрать что кто обо мне думает, просто оставьте меня в покое и дайте жить спокойно, а не то я быстро вспомню кем я когда-то была, и вы оперативно получите в морду по первое число!"

То есть, сейчас ты наконец-то обрела внутреннюю гармонию и счастье?

"Безусловно! Я наконец-то живу той жизнью, которой всегда и должна была жить. Просто раньше у меня не хватало на это смелости... Теперь я поняла, что тратить жизнь на то, чтобы угождать другим - путь в никуда... Наплевать кто что говорит, а я буду твёрдо следовать своей мечте. Я просто женщина, которая была, по недоразумению, рождена без матки. У меня нет органов, которые позволили бы мне зачать ребёнка. В остальном же - я точно такая же девушка, как и любая что вы встретите сейчас на улице".

LIFE OF AGONY Singer MINA CAPUTO Discusses Coming Out As Transgender - вЂњIt Was Either That Or I Was Probably Going To OD Or Put A Bullet In My HeadвЂќ










Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Altair21
25 апр 2017, 21:45		Ну нет, не хотелось бы мне с такой девушкой на улице встретиться

shnira
25 апр 2017, 22:00		Это пиздец товарищи...

Darkside.ru MemberStarbreaker
25 апр 2017, 22:22		Эх вы, а ведь вам сам Милле завещал... Краш хомофобия сайд бай сайд! А ещё металлисты называетесь :D

freeze2
25 апр 2017, 22:26		Чо припекает то так тут у аудитории?
Эта новость всяко лучше стамиллионного сообщения о новом видео Миталлики


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 603

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Adam Gontier Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом