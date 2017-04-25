25 апр 2017



Вокалистка LIFE OF AGONY рассказала о смене пола Вокалистка LIFE OF AGONY Mina Caputo (ранее известная как Keith Caputo), сменившая пол в 2011 году, дала подробное интервью о своей личной жизни для издания Long Island Pulse. Несколько избранных выдержек из разговора представлены ниже.



Что заставило тебя пойти на такой серьёзный шаг, как смена пола?



"Депрессия, постоянный стресс, робкие попытки самоубиться... Закидывание всеми видами таблеток и наркоты, просто чтобы забыться... Ненависть к себе, чувство стыда, желание покончить со всем этим раз и навсегда... В общем, если бы я не решилась кардинально изменить свою жизнь, то сейчас мы бы с вами точно не разговаривали - я бы либо выстрелила себе в висок, либо передознулась. Обычные люди даже не понимают насколько тяжело жить таким людям как мы..."



А в каком возрасте ты поняла, что ты, на самом деле, девушка?



"Где-то лет в шесть-семь, наверное. Я всегда это осознавала, просто боялась в этом признаться даже самой себе. Ведь я росла в 70-ые и 80-ые года, а тогда на подобные вещи смотрели ну совсем, совсем по-другому... Все государственные институты существуют только для одной цели - поселить в умах общества определённые страхи и подчинить себе с их помощью огромные массы людей. Я избежала этой печальной участи и больше ничего не боюсь. Мне глубоко посрать что кто обо мне думает, просто оставьте меня в покое и дайте жить спокойно, а не то я быстро вспомню кем я когда-то была, и вы оперативно получите в морду по первое число!"



То есть, сейчас ты наконец-то обрела внутреннюю гармонию и счастье?



"Безусловно! Я наконец-то живу той жизнью, которой всегда и должна была жить. Просто раньше у меня не хватало на это смелости... Теперь я поняла, что тратить жизнь на то, чтобы угождать другим - путь в никуда... Наплевать кто что говорит, а я буду твёрдо следовать своей мечте. Я просто женщина, которая была, по недоразумению, рождена без матки. У меня нет органов, которые позволили бы мне зачать ребёнка. В остальном же - я точно такая же девушка, как и любая что вы встретите сейчас на улице".























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