25 апр 2017



Готово переиздание классического альбома CIRITH UNGOL В честь первого в истории CIRITH UNGOL выступления в Европе на немецком фестивале Keep It True, лейбл Metal Blade Records выпустит специальное Ultimate Edition их классического альбома "King Of The Dead" в тот же день - 28 апреля.



Форматы переиздания:



- CD/DVD Digipak

- 180g black vinyl

- clear ice blue vinyl (limited to 300 copies - EU exclusive)

- turquoise green/black-marbled vinyl (limited to 200 copies - EU exclusive)

- blood-red vinyl (limited to 200 copies - USA exclusive)



Весь материал альбома был полностью ремастирован и снабжён пятью бонус-треками, новым расширенным оформлением и дополнительным DVD. Ранее неизданную концертную версию заглавной песни “King Of The Dead” из секции бонусов CD уже можно прослушать ниже.



Трек-листы:



CD:



“Atom Smasher”

“Black Machine”

“Master Of The Pit”

“King Of The Dead”

“Death Of The Sun”

“Finger Of Scorn”

“Toccata In D Minor”

“Cirith Ungol”

“Last Laugh” (Live)*

“Death Of The Sun” (alt mix)**

“Master Of The Pit” (Live)***

“King Of The Dead” (Live)***

“Cirith Ungol” (Live)***



* Live 1984 (bonus Track on original CD)

** alternative version (taken from Metal Massacre I)

*** Live at Frost & Fire Fest II at the Majestic Ventura Theater in Ventura on October 8th, 2016



Bonus-DVD track-listing (Live at The Roxy, West Hollywood, CA on January 19th, 1983):



“Atom Smasher”

“I'm Alive”

“Black Machine”

“Master Of The Pit”

“King Of The Dead”

“Death Of The Sun”

“Finger Of Scorn”

“Cirith Ungol”















+1 -1



просмотров: 232